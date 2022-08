Sommerhaus der Stars auf RTL: Warum ist Andrej Mangold umstritten?

2020 sorgte Ex-Bachelor Andrej Mangold im Sommerhaus der Stars für einen der größten Eklats überhaupt. Wir erklären euch die Geschichte nochmal.

Trash-TV lebt davon, verschiedene Persönlichkeiten auf engstem Raum zusammenzubringen und rund um die Uhr zu beobachten, wie sie sich verhalten. Im besten Fall kommt es so zu Situationen, die vorher niemand planen konnte.

Dabei schießen Trash-TV-Formate aber auch übers Ziel hinaus und bringen die abstoßendsten Seiten von Menschen zum Vorschein. Das ist 2020 passiert, als Andrej Mangold mit seiner damaligen Partnerin Jennifer Lange ins Sommerhaus der Stars einzog. Wir erklären die kontroverse Story nochmal für euch.

Ex-Bachelor Andrej Mangold wurde im Sommerhaus der Stars zum fiesen Mobber

2019 war Mangold als Kandidat in der 9. Staffel Der Bachelor auf der Suche nach seiner Traumfrau. Am Ende entschied er sich für Jennifer Lange. 2020 nahm das Paar dann an der 5. Staffel Das Sommerhaus der Stars teil, nachdem sich beide zuvor in den sozialen Medien als perfekt eingespieltes Traumpaar präsentierten.

Im Verlauf der Staffel kippte das strahlende Bild des Ex-Bachelors aber extrem. Das lag vor allem daran, dass auch Eva Benetatou am Sommerhaus der Stars teilnahm. Sie wurde in der Bachelor-Staffel mit Mangold die Zweitplatzierte und verlor gegen Jennifer Lange. Im Sommerhaus der Stars war sie die Zielscheibe des Pärchens, nachdem sie Andrej ein falsches Spiel beim Bachelor vorwarf.

Durch heftige Mobbing-Attacken und manipulative Intrigen wurden Eva und ihr damaliger Partner Chris Broy zum Außenseiter-Pärchen des Hauses. Beschimpfungen wie "Bazille", "Ratte", "Miststück" oder "Dreck unter meinen Füßen" standen ebenso an der Tagesordnung wie offene Ausgrenzung, durch die das Paar nur wenige Verbündete auf seiner Seite hatte.

Nach und nach zog Andrej Mangold fast das komplette Sommerhaus der Stars auf seine Seite, um die Kandidat:innen gegen Eva und Chris aufzustacheln. Die konnten am Ende trotzdem triumphieren, denn ihr Sieg in einem Spiel wendete das Blatt: Eva und Chris durften ein Paar aus dem Haus ohne Voting der anderen rauswerfen. Es ist klar, wen sie wählten.

Durch die Ausstrahlung der Sommerhaus der Stars-Folgen erlitt das Image des Ex-Bachelors einen erheblichen Schaden. Viele Sponsoring-Verträge von ihm und Jennifer wurden aufgelöst, Werbepartner wendeten sich ab. Später gab das Paar seine Trennung bekannt.

Das Trash-TV-Comeback von Andrej Mangold ist aber wohl beschlossene Sache. Er gehört zu drei Kandidaten, die für die kommende Dschungelcamp-Staffel schon feststehen sollen.

