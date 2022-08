Viel Zündstoff im Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu RTLs Skandal-Reality mit Mario Basler und Kader Loth

Das Sommerhaus der Stars 2022 startet in Kürze. Lest hier alles zu den Kandidat:innen, dem Drehort, den Sendeterminen und möglichen Konflikten.

Beim Start im Jahr 2016 wirkte das Konzept gar nicht so spektakulär. Ein paar Promis zusammen mit ihren weniger oder gar nicht bekannten Partnern werden für einige Wochen zusammen in ein Haus gepfercht. Das klingt wie Big Brother mit ein paar zusätzlichen Beziehungsstreitereien. Weit gefehlt. Das Sommerhaus der Stars erwies sich nach Anlaufschwierigkeiten als das ultimative Pulverfass der deutschen Reality-Landschaft.

Die letzten 3 Staffeln hatten es in sich. 2019 stieg der Stern der neuen Alpha-Königin Elena Miras. In der ersten Pandemie-Staffel 2020 fesselte der Mobber Andrej Mangold. Letztes Jahr schockierte das Paar Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn mit seiner toxischen Beziehung. Und dieses Jahr? Es treffen der aufbrausende Ex-Fußballer Mario Basler auf den selbstverliebten Cosimo Citiolo (DSDS unter anderem). Dazu kommt Reality-Queen Kader Loth, die die Hausbevölkerung sicher das ein oder andere Mal zurechtweisen wird. Es gibt allen Grund zur Vorfreude! (Lest hier mehr zu Kader Loth und ihrer Reality-Karriere)

Wann startet Das Sommerhaus der Stars 2022?

Die erste Sommerhaus der Stars 2022 läuft am 7. September um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Aber aufgepasst: Beim Streamingdienst RTL+ könnt ihr die Staffelpremiere schon 7 Tage vorher am 31. August sehen.

Das sind alle Sendetermine von Das Sommerhaus der Stars 2022

Folge 1: Ab 7. September 2022 auf RTL, ab 31. August auf RTL+

Ab 7. September 2022 auf RTL, ab 31. August auf RTL+ Folge 2: Ab 11. September 2022 auf RTL, ab 7. September auf RTL+

Ab 11. September 2022 auf RTL, ab 7. September auf RTL+ Folge 3: Ab 14. September 2022 auf RTL, ab 11. September auf RTL+

Ab 14. September 2022 auf RTL, ab 11. September auf RTL+ Folge 4: Ab 18. September 2022 auf RTL, ab 14. September auf RTL+

Ab 18. September 2022 auf RTL, ab 14. September auf RTL+ Folge 5: Ab 21. September 2022 auf RTL, ab 18. September auf RTL+

Ab 21. September 2022 auf RTL, ab 18. September auf RTL+ Folge 6: Ab 25. September 2022 auf RTL, ab 21. September auf RTL+

Ab 25. September 2022 auf RTL, ab 21. September auf RTL+ Folge 7: Ab 28. September 2022 auf RTL, ab 25. September auf RTL+

Ab 28. September 2022 auf RTL, ab 25. September auf RTL+ Folge 8: Ab 2. Oktober 2022 auf RTL, ab 28. September auf RTL+

Ab 2. Oktober 2022 auf RTL, ab 28. September auf RTL+ Folge 9: Ab 5. Oktober 2022 auf RTL, ab 2. Oktober auf RTL+

Ab 5. Oktober 2022 auf RTL, ab 2. Oktober auf RTL+ Folge 10: Ab 9. September 2022 auf RTL, ab 5. Oktober auf RTL+

Wer sind die Paare und Teilnehmer:innen in das Sommerhaus der Stars 2022?

© RTL Alle Teilnehmer:innen in Das Sommerhaus der Stars 2022

Obere Reihe (Von links nach rechts)

Trash-Königin Kader Loth & Ismet Atli

Ex-Fußballer Mario Basler & Doris Büld

Trash-TV-Star Patrick Romer & Antonia Hemmer

Schauspieler Stephen Dürr & Katharina Dürr

Untere Reihe

Trash-TV-Star Cosimo Citiolo & Nathalie

Trash-TV-Star Gaus Eric Sindermann & Katharina Hambuechen

YouTuber Marcel Dähne & Lisa Wienberger

Fußballer Sascha Mölders & Ivonne Mölders

Wie gewohnt werden manche Paare erst später einziehen, nachdem wiederum ein Paar von den übrigen Bewohnenden herausgewählt wurde. Die Siegprämie beträgt wieder 50.000 Euro Siegprämie, zusätzlich zur Gage.

Wo wird das Sommerhaus der Stars gedreht?

Es war zunächst nur eine Notlösung in der Pandemie. Aus dem schönen Portugal zog die RTL-Produktion 2020 nach ... Bocholt, einem Ort an der deutsch-niederländischen Grenze. Dort wohnen die Stars in einer ländlichen Idylle. Das Haus allerdings wirkt etwas siffig und ist vor allem viel zu eng für die vielen Menschen und ihre gewaltigen Egos. Anders ausgedrückt: Es ist ein absoluter Glücksgriff für dieses Format. Mehr Details zum Drehort erfahrt ihr hier.

Wo kann ich Das Sommerhaus der Stars 2022 streamen?

Wie erwähnt, wer Zugriff auf RTL+ hat, hat Vorteile. Bei RTLs Streamingdienst könnt ihr alle neuen und alten Folgen von das Sommerhaus der Stars streamen * – und das sogar eine Woche vor der regulären Ausstrahlung.

