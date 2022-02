Sons of Anarchy: Schon in Folge 1 versteckt sich ein Hinweis auf das Serien-Ende

In Sons of Anarchy waren immer wieder Details versteckt, die Ereignisse vorweggenommen haben. Das tragische Schicksal von Jax wurde zum Beispiel schon in der Pilotfolge angedeutet.

Für Fans von Sons of Anarchy hat Serienschöpfer Kurt Sutter immer wieder kleine Details oder Easter Eggs in der Serie versteckt, die manchmal erst viel später wichtig wurden. Zu den größten Sons of Anarchy-Mysterien zählte zum Beispiel das wiederholte Auftauchen einer obdachlosen Frau vor schwierigen emotionalen Momenten.

In manchen Szenen der Serie stecken allerdings Botschaften, die noch viel weitreichendere Interpretationen zulassen. So auch in der allerersten Folge, die mit einem kurzen Dialog schon auf das tragische Schicksal von Charlie Hunnams Jax anspielt.

Sons of Anarchy-Pilotfolge nimmt das Ende schon knapp vorweg

Von Screen Rant stammt eine Erklärung zur allerersten Sons of Anarchy-Episode mit einem Dialog zwischen Jax und seinem Stiefvater Clay (Ron Perlman), der hier noch der Anführer des Motorradclubs ist und sich zwischen zahlreichen Konflikten wiederfindet. In einer kurzen Szene sagt Jax zu Clay, dass es nicht einfach wäre, König zu sein. Darauf antwortet Clay, dass sich Jax an diesen Satz noch erinnern wird.

Schaut hier noch unser Hype-Video zu Sons of Anarchy:

Darum ist Sons of Anarchy das echte Game of Thrones!

Auch wenn hier kein genaues Ereignis vorweggenommen wird, ist Clays Antwort schon eine Anspielung auf das ebenso düstere wie tragische Schicksal von Jax im späteren Verlauf der Serie.

Wie Screen Rant nochmal nachzeichnet, verliert Jax im Verlauf der Serie seinen besten Freund Opie und seine große Liebe Tara. Dabei wird er gegen Ende immer wieder selbst zum Mörder und findet nur durch seinen eigenen Suizid im Finale einen Ausweg. Clays kurze Aussage gegenüber Jax spiegelt die Abwärtsspirale des Protagonisten wider und deutet den tiefen Fall der Sons of Anarchy-Figur bereits in der allerersten Folge an.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie findet ihr die Andeutung des Sons of Anarchy-Finales in der Pilotfolge der Serie?