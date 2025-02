"Sophia Thomalla muss raus!": RTL-Fans fordern nach Skandal-Aussagen Konsequenzen für die Moderatorin

25.02.2025 - 18:42 Uhr

RTL / Frank Beer

TV-Beauty Sophia Thomalla ist aktuell wieder bei Are You The One? zu sehen. Online hagelt es Kritik für kontroverse Aussagen.