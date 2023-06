Sorry, Chris Hemsworth: Von Extraction 2 bei Netflix lohnen sich nur 21 Minuten, aber die so richtig

Bei Netflix ist kürzlich der zwei Stunden lange Tyler Rake: Extraction 2 gestartet. Aber ihr könnt euch getrost 102 Minuten davon sparen.

Meistens schaue ich Actionfilme nicht für ihre Handlung. Viel wichtiger sind gelungene Stunt- und Kampf-Choreografien, die einem auch auf dem Sofa ordentlich Adrenalin durch den Körper jagen. John Wick: Kapitel 4 hat zuletzt gezeigt, wie fantastisch ein solcher Genre-Film unterhalten kann, wenn er nur kreativ genug von einem ungewohnten Ort der Auseinandersetzung zum nächsten springt.

An Tyler Rake: Extraction 2 hatte ich von Anfang an keine John Wick-hohen Erwartungen. Schließlich war schon Sam Hargraves' Tyler Rake: Extraction für mich nur Mittelmaß geblieben. Das bestätigte sich auch für Teil 2. Aber es gibt im Sequel eben doch diese 21 atemlosen Minuten, die ihr als Action-Fans gesehen haben solltet.

Die Handlung von Tyler Rake 2 ist komplett egal

Es ist mir egal, wie viele Kinder Tyler Rake diesmal rettet. Es ist mir eigentlich sogar egal, dass Chris Hemsworths Söldner seinen Tod am Ende von Teil 1 überlebt hat. Dafür hat seine Netflix-Figur trotz Thor-Ruhm und Muskelkrieg-Siegen als Action-Held nicht genug Profil. Zu sehr entspricht er dem Klischee des wortkargen Killers mit Herz, der seine Vergangenheit mit Fäusten und Schusswaffen bekämpft. Unterboten wird er als charakterlose Figur nur noch von seinen austauschbaren Gegenspielern.

Netflix Tyler Rake: Extraction 2

Allerdings hatte schon der erste Extraction-Film vor drei Jahren mit einer scheinbar schnittlosen 12-minütigen Action-Szene beeindruckt. Und das Sequel hatte angekündigt, das mit einer rasanten 21-minütigen Sequenz mit versteckten Schnitten noch zu toppen.

Und, ja verdammt, mit sowas kriegt man mich. Dieses atemlose Dabeisein in einer Plansquenz zog mir schon in 1917 und vielen anderen schnittlosen Filmen im besten Sinne den Boden unter den Füßen weg. Und wir reden bei Tyler Rake eben nicht von einer ereignislosen, langsamen Szene, sondern von einer Flucht und Verfolgungsjagd, bei der die Fetzen fliegen.

Das ist die beste Action-Szene in Netflix' Tyler Rake: Extraction 2

Aus irgendeinem Grund muss Tyler Rake eine Familie aus einem georgischen Gefängnis retten. Der Kontext ist unwichtig. Aber obwohl das Eindringen in den Sicherheitstrakt zunächst reibungslos läuft, geht am Ende natürlich etwas schief. Und dann heißt es für Chris Hemsworths Figur nur noch: schießen, kämpfen und rennen. Willkommen zu Netflix' 21-minütigem Jump-and-Run-Abenteuer in Extraction 2. Ihr findet es zwischen Minute 26:18 und 41:20.

Netflix Chris Hemsworth: Gefällt im Gefängniskampf von Extraction 2

Ohne Schnitte geht es erst durch enge vergitterte Gänge und dann raus auf den Innenhof des Gefängnisses, wo eine Schlacht tobt. Zwischen Insassen und Aufsehern? Wer hat es hier nochmal auf Tyler Rake und seine befreiten Opfer abgesehen? Egal, weiter. Es zählt nur, dass Chris Hemsworth die Gefängnis-Szene als "das Härteste, was ich je gemacht habe", bezeichnet. Und dass wir das sehen.

Weiterhin ohne Schnitte wechselt die Perspektive bei der anschließenden Autoverfolgungsjagd dramatisch aus dem Fahrerraum durchs Fenster in die Drohnen-Sicht und wieder zurück. Kurz zuckt bei mir der Gedanke auf, wie um alles in der Welt sie das nur gedreht haben, wenn wir gerade noch an der Stoßstange eines explodierenden Wagens klebten und uns dann schon wieder auf die Rückbank der Verfolgten zwängen. Doch es bleibt keine Zeit zum Nachdenken und das ist gut so.

Denn wenn ich gerade glaube, dass die Jagd bei Netflix nun zum Erliegen kommt, finden die Figuren sich – immer noch ohne erkennbaren Schnitt seit Fluchtbeginn – auf einem fahrenden Zug wieder! Und Chris Hemsworth feuert auf einen vorbeifliegenden Helikopter! Der kurz darauf in einer Explosion aufgeht!

21 Minuten reichen, um Vorfreude auf Extraction 3 auszulösen

Im Prinzip sind es drei Szenen, die Sam Hargrave in Extraction 2 als Action-Sprint aneinanderreiht. Aber die Inszenierung als scheinbare Plansequenz beschleunigt die eigene Herzfrequenz so zuverlässig, dass der wilde Ritt einfach genau als das genossen werden kann, was er ist: pure Action ohne Hintergedanken.

Netflix Tyler Rake schießt vom Zug auf Helikopter

In diesen Momenten zeigt sich die Tyler Rake-Fortsetzung von ihrer besten Seite: als Unterhaltung, die auf einen Adrenalinkick kondensiert wurde. Denn ich schaue Action-Filme, wie gesagt, nicht für ihre Handlung.

Für eine ähnlich rasante Szene würde ich im schon angekündigten Tyler Rake: Extraction 3 sofort wieder einschalten.

