Thor 4-Star Christian Bale hat den Muskelkrieg gegen Chris Hemsworth sofort aufgegeben: "Es hat keinen Sinn"

Bei Thor 4 traten Christian Bale und Chris Hemsworth gegeneinander an. Doch Bale gab den Marvel-Muskelkrieg auf, bevor er überhaupt begann.

Niemand trainiert so hart wie Chris Hemsworth. Das war zumindest die Devise an jedem Marvel-Filmset, lange bevor Thor 4: Love and Thunder ins Kino kam. Diesem Credo gab sich auch MCU-Fiesling und Batman-Darsteller Christian Bale geschlagen. Er wusste, dass er keine Chance hatte.

Christian Bale wirft bei Thor 4 Muskelkrieg-Handtuch gegen Chris Hemsworth

Das verriet er nun im Gespräch mit The Wrap. Seine Figur Gorr sah in der Comic-Vorlage nämlich noch ganz anders aus als im fertigen Film. Muskulöser. Und freizügiger.

Ich schaute mir das kurz an und sagte: "Er hat einen String-Tanga an. So will mich doch keiner sehen. Er war in den Comics auch extrem muskulös. Und ich drehte gerade einen Film, bei dem ich sehr abgemagert aussah. Ich sagte also, "Niemand will mich im String sehen." Und es macht keinen Sinn, zu trainieren. Es kann nämlich niemand mit Chris mithalten.

In der Tat gibt es diverse Unterschiede zwischen dem Gorr der Vorlage und dem der Leinwand. Muskeln und Outfit sind da nur zwei. Nichtsdestotrotz finden viele Fans Bale als Götterschlächter sehr stark. So stark, dass ihn nicht einmal Thor 4 ruinieren kann.

Gerade Superhelden-Fans mag das Eingeständnis Bales außerdem überraschen. Schließlich war auch er als Dunkler Ritter seit Batman Begins ordentlich muskulös. Und nahm für die Rolle ganze 50 Kilo zu (via Screen Rant ).

Hättet ihr Bale gerne als muskulösen Gorr gesehen?