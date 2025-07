Soundbar-Hammer zum Prime Day: Zwei gefeierte Soundbars jetzt günstig wie nie bei Amazon!

Gleich zwei hervorragende Soundbars von Sonos und Sennheiser bekommt ihr jetzt zum Amazon Prime Day zum neuen Tiefstpreis.

Bis zum 11. Juli läuft der große Amazon Prime Day mit zahlreichen Rabatten * auf tausende Artikel und wer eine ordentliche Soundbar sucht, kommt jetzt deutlich günstiger weg. Denn mit der um 24 Prozent reduzierten Sonos Arc * und der um satte 41 Prozent reduzierten Sennheiser AMBEO Soundbar Plus * bekommt ihr zwei gefeierte Modelle günstig wie nie sowie deutlich unter Preisempfehlung.



Das bieten die beiden Soundbars von Sonos und Sennheiser

Sonos' Mitteklasse-Soundbar Arc verspricht euch mit seinem 5.0.2-Kanalsystem auf Basis von 11 Treibern Filme und Musik mit kristallklarem 3D-Sound zu liefern, inklusive Dolby Atmos. Die Arc unterstützt unter anderem Sprachsteuerung, WLAN, Synchronisierung mit der TV-Fernbedienung mit HDMI eARC und Apple AirPlay 2 sowie diverse Streaming-Dienste. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Die teurere Sennheiser AMBEO Soundbar Plus verspricht derweil dank hauseigener Virtualisierungstechnologie jedwede Audioinhalte in das raumfüllende Klangerlebnis eines 7.1.4.-Heimkinosystems zu verwandeln und hat dafür auch einen integrierten 4-Zoll-Dual-Subwoofer mit an Bord. Hier gibt es neben Dolby Atmos auch DTS:X, MPEG-H und 360 Reality Audio. Neben WLAN ist außerdem Bluetooth mit dabei, ebenso wie mehr Anschlussvielfalt und ebenfalls Support für diverse Musik-Streaming-Dienste. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.





So gut sind Sonos Arc und Sennheiser AMBEO Soundbar Plus

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen mit 4,4 von 5 Sternen für das Sonos-Modell * und 4,2 von 5 Sternen für die Sennheiser-Soundbar * empfehlen sich diese fast durchweg. Auch im Fachtest bei Techradar gab es 4,5 respektive 5 von 5 Sterne für die beiden Geräte, die in den Testwertungen ziemlich gefeiert werden.

Demnach bietet die Sonos Arc ein beeindruckendes und erstklassiges Dolby Atmos-Erlebnis, auch ohne Subwoofer oder zusätzliche Lautsprecher. Wenn es um dynamisches, perfekt klares Audio aus einer einzigen Box geht, sei sie das Beste, was man für diesen Preis bekommen kann. Sie soll sowohl für Musik als auch für Filme gleichermaßen hervorragend geeignet sein

Derweil sei die Sennheiser Ambeo Soundbar Plus als 7.1.4-Kanal-Soundsystem eine große Fernseheraufwertung und biete einen dynamischen Sound, der gekonnt zusammenspielt und es ermöglicht, dass leise Stimmen mit Leichtigkeit in die Hektik einer Actionszene übergehen. Ein klanglich aufregender Ambeo-Modus sowie eine großartige Formatunterstützung und eine begleitende mobile App machen diese Soundbar zu einem sehr klugen Kauf als Teil jeder Heimkinoeinrichtung – das nötige Geld vorausgesetzt.



Amazon Prime Day 2025: Rabatte ohne Ende

Im Rahmen des Amazon Prime Day gibt es bis zum 11. Juli aber auch noch viele weitere Artikel teils mächtig reduziert, darunter ein hervorragender OLED-TV von Samsung, der euch tiefes Schwarz, reines Weiß sowie lebendige Farben verspricht und das ebenfalls günstig wie noch nie. Einen kleinen Überblick zu den Angeboten geben wir euch hier.

Mit dabei sind zum Beispiel auch einige weitere empfehlenswerte Fernseher von TCL, LG, Sony und Co. Doch auch darüber hinaus sind wie erwähnt zahlreiche Artikel aus den verschiedensten Kategorien des Online-Händler reduziert, darunter Kopfhörer, Smartphones, LEGO und Brettspiele sowie vieles mehr.

