South Park-Macher: Erster Kinofilm seit Team America im Gespräch

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Trey Parker und Matt Stone planen einen neuen Kinofilm. Das zumindest geht aus einem Gerücht über die Macher von South Park hervor. Der Arbeitstitel hat sogar eine South Park-Verbindung.

16 Jahre nach Team America: World Police sollen Matt Stone und Trey Parker einen neuen Kinofilm planen. Handelt es sich dabei um einen zweiten Kinofilm aus dem Universum von South Park? Oder doch um eine Adaption ihres Musical-Erfolges The Book of Mormon, wie sie genau in den Hollywood-Zeitgeist passen würde? Wir gehen dem Gerücht und den Hinweisen nach.

Was besagt das Gerücht um die South Park-Macher?

Laut einer Exklusivmeldung von Discussing Film sollen Matt Stone und Trey Parker bei einem neuen Spielfilm Regie führen. Die beiden Schöpfer von South Park sollen demnach mit Produzent Scott Rudin zusammenarbeiten, der schon an South Park - Der Film beteiligt war.

Der Arbeitstitel soll angeblich Alma Junction lauten und gibt mehrere Referenzen zum Werk von Stone und Parker auf. Aber dazu später mehr. Zwar gibt es noch keine Details zur Story, doch mit Pawel Pogorzelski (Midsommar) soll ein Kameramann feststehen, was gegen einen Animationsfilm spricht. Eine Quelle nennt die auf Exklusivmeldungen dieser Art spezialisierte Seite nicht und wir müssen die Meldung als Gerücht behandeln. Nun zum wirklich Spannenden. Was bedeutet Alma Junction?

Alma Junction: Referenz zu South Park im Arbeitstitel?

Alma kann vieles bedeuten. Auffällig ist aber, dass eine Kleinstadt namens Alma in der Nähe von Fairplay in Colorado liegt und dieses Fairplay dient als Vorbild des fiktiven Städtchens South Park aus der langlebigen Animationsserie. Alma Junction könnte sich also auf eine Kreuzung in Alma, Colorado beziehen.

Andererseits dürfte ein South Park-Kinofilm wegen des Kameramanns eher unwahrscheinlich sein. Parker und Stone haben zudem eine private Verbindung zum US-Bundesstaat Colorado und könnten auch ein originäres Projekt planen, das in der Region spielt.

Etwas weiter hergeholt wäre der Bezug zum Buch Mormon, das Parker und Stone in ihrem Musical The Book of Mormon aufs Korn genommen haben. In dem Glaubenstext gibt es nämlich ein Buch Alma. Ein Kinofilm des Musicals ist lange überfällig und würde zum aktuellen Trend von Musikfilmen und Musicals passen.

All die Spekulation wäre natürlich hinfällig, sollte sich das Gerücht als falsch erweisen. Fakt ist dagegen, dass South Park weiter produziert wird. Staffel 24 ist bestätigt und startet aller Voraussicht nach im September in den USA.

Würdet ihr gern einen neuen Kinofilm der South Park-Macher sehen?