Spektakulär und einzigartig: DC-Blockbuster klingt zunehmend wie ernsthafte Avatar 2-Konkurrenz

Aquaman 2-Star Patrick Wilson verspricht noch nie dagewesene Effekte für das DC-Sequel. Der Blockbuster dürfte durch sein Unterwasser-Setting eine starke Konkurrenz für Avatar 2 werden.

Falls die langerwartete Avatar-Fortsetzung Mitte Dezember 2022 wirklich wie geplant im Kino startet, könnte James Camerons Blockbuster von der Konkurrenz mit den eigenen Waffen geschlagen werden. Nur einen Tag später soll nämlich auch Aquaman 2 starten, die Fortsetzung zum Milliarden-Erfolg von Warners DC-Universum.

Da beide Filme Unterwasser spielen, ist der Konkurrenzkampf zwischen ihnen unvermeidlich. Jetzt hat Aquaman-Star Patrick Wilson in einem neuen Interview zusätzlich von spektakulären Spezialeffekten geschwärmt, die ebenfalls als Kampfansage an Avatar 2 verstanden werden können.

Aquaman 2 soll mit nie gesehenen Spezialeffekten begeistern

Collider hat mit dem Darsteller von Aquamans Halbbruder Orm gesprochen, der unter anderem auch visionäre Spezialeffekte für das DC-Sequel ankündigt:

Wir haben großartige Beziehungen im Film, einige fantastische Action-Sequenzen. Wir pushen all die Kämpfe und die Stunts … wir haben verrückte Techniken zwischen uns und The Flash verwendet, die noch nie zuvor verwendet wurden. Also all diese neuen VFX-Techniken, die wir verwenden.

Hier könnt ihr eine erste Sneak Peek zu Aquaman 2 schauen:

Aquaman and the Lost Kingdom - DC FanDome Sneak Peak (English) HD

Mehr Details wollte Patrick Wilson noch nicht verraten. Auch zur eigentlichen Story von Aquaman 2 hielt er sich ziemlich bedeckt. Anscheinend dürfen sich DC-Fans aber auf jeden Fall auf so noch nie gesehene Spezialeffekte zusammen mit dem Unterwasser-Setting freuen.

Ein Versprechen, das James Cameron auch mit Avatar 2 einlösen will. Nach der langen Wartezeit dürfte der Blockbuster-König ebenfalls alles daran setzen, die Messlatte für Kinoerlebnisse über 10 Jahre nach seinem 3D-Meilenstein wieder auf ein neues Level zu heben.

Wenn Avatar 2 am 14. Dezember starten sollte, könnte der Film mittlerweile aber ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Mit dem Starttermin am 15. Dezember wartet Jason Momoa als Aquaman in dem DC-Sequel schon darauf, selbst der (Unterwasser-)König am Box Office zu werden. Anscheinend bahnt sich da ein spannender Wettstreit an.

