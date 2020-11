Spider-Man 3: Fan-Poster ermöglicht das Marvel-Crossover, nach dem wir uns sehnen

Spider-Man 3 könnte zum ultimativen Marvel-Crossover werden. Ein neues Fan-Poster stellt sich Tobey Maguire und Andrew Garfield an der Seite von Tom Hollands Spider-Man vor.

Alles deutet darauf hin, dass Spider-Man 3 die Schranken des Marvel Cinematic Universe durchbrechen und den Bogen zu anderen Marvel-Filmen spannen wird. Der deutlichste Beweis dafür ist das Casting von Jamie Foxx als Electro, ein Bösewicht, der eigentlich aus einer anderen Spider-Man-Ära stammt.

Spider-Man 3 mit Tobey Maguire und Andrew Garfield

Warum nicht auch Tobey Maguire und Andrew Garfield in Spider-Man 3 zurückbringen? Immerhin hat der animierte Spider-Man: A New Universe eindrucksvoll bewiesen, dass selbst die unterschiedlichsten Ausformungen der Figur in einem aufregenden Abenteuer zusammentreffen können.

Auf Instagram hat sich die Photoshop-Künstlerin TM Designs (via Comic Book ) diese Frage gestellt und prompt alle drei Spider-Men in einem Bild versammelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Mitte seht ihr Tom Hollands Spider-Man, links Andrew Garfields Version der Figur und rechts den Spinnenmann, den Tobey Maguire in den Filmen von Sam Raimi zum Leben erweckte.

Ist dieses Marvel-Crossover überhaupt möglich?

Ja, das Fundament dafür wurde bereits gelegt: Doctor Strange gehört zum Cast von Spider-Man 3. Wenn jemand im MCU das Tor zum Multiversum öffnen und alte Marvel-Helden zurückbringen kann, dann ist es Benedict Cumberbatchs Sorcerer Supreme.

Entdeckt den tollen Spider-Man: A New Universe Zu Amazon Vorbild für Spider-Man 3?

So erklärt sich auch in Ankunft von Electro in Tom Hollands Spidey-Welt. Zum Casting von Tobey Maguire und Andrew Garfield gibt es bisher allerdings nicht mehr als Gerüchte. Die Möglichkeit für einen Auftritt der beiden Schauspieler besteht trotzdem.

Die Dreharbeiten zu Spider-Man 3 haben angefangen

Die Dreharbeiten zu Spider-Man 3 haben vor wenigen Tagen in Atlanta begonnen. Passend dazu teilte Tom Holland auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen. Vorbildlich trägt er sogar über sein Spidey-Kostüm den Mund-Nasen-Schutz, um die Sicherheit am Set zu gewähren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spider-Man 3 startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr Tobey Maguire und Andrew Garfield in Tom Hollands Spider-Man 3 sehen?