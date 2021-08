Spider-Man 3 wird das MCU verändern – und dieser tolle Marvel-Film zeigt heute im TV, wie das aussehen kann

Heute läuft Spider-Man: A New Universe als Free-TV-Premiere auf ProSieben. Der Marvel-Animationsfilm zeigt, welche abgefahrenen Ideen im Multiversum stecken, das auch in Spider-Man 3 wichtig wird.

Die Spannung um Spider-Man: No Way Home mit Tom Holland erreicht so langsam ihren Höhepunkt, nachdem wir so lange auf einen ersten Trailer warten müssen. Sicher ist aber schon, dass der Marvel-Blockbuster das MCU komplett auf den Kopf stellen wird. Das liegt vor allem am Multiversum, das in Spider-Man 3 eine große Rolle spielt und verschiedene Charaktere aus verschiedensten Comicfilm-Universen vereinen wird.

Wie das aussehen kann, hat 2018 schon ein anderer Marvel-Film gezeigt, der aus dem kleineren Sony-Universum stammt. Der abgedrehte Animationsfilm Spider-Man: A New Universe, den ProSieben heute um 20:15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlt, ist ein reizüberflutender Multiversum-Wahnsinn!

Spider-Man: A New Universe ist ein einziger Rausch aus Farben und Formen

In dem animierten Marvel-Film steckt der Teenager Miles Morales im Spider-Man-Kostüm. Dabei findet er heraus, dass ein Teilchenbeschleuniger Löcher zu verschiedenen Paralleluniversen aufstößt. Aus denen dringen verschiedene Versionen von Spider-Man (und Peter Parker) in die Welt der Hauptfigur.

Spider-Man: A New Universe explodiert ständig als schneller Rausch und wirkt wie ein in Bewegung gegossenes Comicheft, das 2D- und 3D-Animationen, Pop Art-Stilistik, Trip-Reminiszenen und einen poppigen Soundtrack zur Reizüberflutung mixt.

Highlight des Marvel-Films ist das Versammeln der vielen verschiedenen Spider-Man-Versionen durch das Multiversum. Dazu zählen neben einem älteren, gebrochenen Peter Parker der tierische Peter Porker, eine weibliche Anime-Variante oder der im Original von Nicolas Cage grandios gesprochene, im Schwarz-Weiß-Stil gehaltene Spider-Noir.

Durch den Abenteuerspielplatz-Charakter könnte dieser Animationsfilm schon eine Blaupause für den kommenden Spider-Man: No Way Home sein. In dem sehen wir dann sehr wahrscheinlich, wie Tom Hollands Spider-Man sowie Tobey Maguires und Andrew Garfields Version des Superhelden zum ersten Mal in einem Film aufeinandertreffen.

Als poppiges, farbenfrohes Style-Feuerwerk bleibt Spider-Man: A New Universe trotzdem einer der außergewöhnlichsten, unterhaltsamsten Superhelden-Filme der letzten Jahre. Der nächste Spider-Man-Realfilm mit Tom Holland soll dann am 16. Dezember in den deutschen Kinos starten.

