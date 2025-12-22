Spider-Man 4 hat gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht und der Regisseur selbst teilt die Nachricht

Kommendes Jahr schwingt sich Spider-Man mit seinem neuen Film in die Kinos. Der ist nun endlich auch abgedreht, nachdem es besonders für Tom Holland brenzlig wurde.

Die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day können getrost als turbulent bezeichnet werden. Zum Glück kam Spidey-Star Tom Holland jedoch mit einem Schrecken und einer leichten Gehirnerschütterung davon, denn nach seinem Stunt-Unfall am Set war er einen kurzen Krankenhausaufenthalt später schon wieder fit und zurück am Set.

So konnte Regisseur Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) nun die gute Nachricht unter die Fans bringen, dass die Dreharbeiten endlich abgeschlossen wurden.

Spider-Man-Regisseur bedankt sich nach Abschluss der Dreharbeiten

Auf Instagram hatte der Spider-Man-Regisseur nach Abschluss der Dreharbeiten viele freundliche Worte für seine Familie, Cast und Crew übrig:

Ich bin unendlich dankbar für all die Menschen, die mich durch den größten und bereicherndsten Film begleitet haben, an dem ich je mitgewirkt habe. [...] Unseren fantastischen Schauspielern, die diesen geliebten Charakteren so viel Leben eingehaucht und uns jeden Tag aufs Neue berührt haben. Unserer unglaublichen Crew, die unermüdlich mit unvergleichlicher Kreativität und handwerklichem Können gearbeitet und mich so zum Lachen gebracht hat, dass mir der Bauch weh tat. Ich liebe euch alle so sehr und kann es kaum erwarten, dass die Welt eure großartige Arbeit auf der großen Leinwand sieht.

Selbstverständlich blieb Hauptdarsteller Tom Holland und sein beherzter Einsatz als Peter Parker und Spider-Man nicht unerwähnt:

Und natürlich danke an [Tom Holland] für deine freundliche und großzügige Führung vor und hinter der Kamera, für deinen unermüdlichen Arbeitseifer, deine furchtlosen Darbietungen und für deine Freundschaft.

Gedreht wurde Spider-Man: Brand New Day ab August dieses Jahres in Schottland, wo auch wieder Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned vor der Kamera standen. Zu den Neuzugängen im Cast zählt Stranger Things-Star Sadie Sink in einer Mystery-Rolle.

Wann kommt Spider-Man: Brand New Day ins Kino?

Der deutsche Kinostart von Spider-Man: Brand New Day ist für den 30. Juli 2026 angesetzt. Damit ist das Spinnenabenteuer Teil von Phase 6 des Marvel Cinematic Universe, die dieses Jahr mit The Fantastic Four: First Steps eingeläutet wurde.

Danach geht es im MCU mit Avengers: Doomsday (Kinostart: 16. Dezember 2026) und Avengers: Secret Wars (17. Dezember 2027) im Kino weiter.