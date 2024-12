Spider-Man 4 mit Tom Holland kommt 2026 – und jetzt wissen wir endlich, worum es geht

Spider-Man 4 hat immer noch keinen offiziellen Titel, dafür wissen wir jetzt dank Produzentin Amy Pascal in etwa, womit sich Tom Hollands Spinnenmann als Nächstes herumschlagen muss.

Spider-Man: No Way Home von 2021 markierte das Ende der Marvel-Fahnenstange für Regisseur Jon Watts, der bis dahin alle Spidey-Filme mit Tom Holland gedreht hatte. Doch der britische Schauspieler ist noch lange nicht fertig mit der rot-blauen Pelle und steht kommendes Jahr für Spider-Man 4 vor der Kamera.

Das Spinnen-Sequel hat noch keinen offiziellen Titel von Sony Pictures bekommen, dafür wissen wir jetzt ungefähr, worum es gehen wird.

Spider-Man 4: Erste Story-Info zur Marvel-Fortsetzung mit Tom Holland enthüllt

Wir erinnern uns: In No Way Home versuchten Spider-Man (Holland) und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) auf magische Weise, die kollektive Erinnerung an die wahre Identität des Spinnenhelden zu löschen. Das hatte jedoch verheerende Konsequenzen für das Marvel-Multiversum, was damit endete, dass sich schließlich niemand mehr an Peter Parker erinnert. Und wie geht es weiter?

Mit Deadline sprach Produzentin Amy Pascal jüngst über den hauptsächlichen Konflikt der kommenden Fortsetzung Spider-Man 4. Sie enthüllte:

Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass [die Hauptfigur] beschlossen hatte, Peter Parker aufzugeben, um sich auf das Leben als Spider-Man zu konzentrieren. Weil es zu schwer war, Peter Parker zu sein. Darum wird es im Film gehen.

Wie diese Spider-Identitätskrise aussehen könnte, lässt sich beim Lesen der Marvel-Story 24/7 aus den Amazing Spider-Man-Ausgaben 592 bis 594 erahnen. Diese enthalten laut Pascal (und ComicBook ) mehrere Parallelen zur aktuellen Spider-Man-Filmreihe.

Der Gehirnwäschezauber von Doctor Strange machte auch in der Comic-Storyline eine Menge Ärger und ließ sogar Freunde zu Feinden werden. Als Spidey-Hasser J. Jonah Jameson dann auch noch Bürgermeister von New York wird, geht die Jagd auf die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft erst richtig los.

Amazing: Weitere Spider-Man-Projekte der näheren Zukunft

Da Spider-Man einer der beliebtesten Superhelden überhaupt ist, fahren Marvel (und Sony) gleich mehrspurig mit ihm. So kann man sich in den kommenden Jahren auf gleich mehrere neue Projekte mit der schlagfertigen Superspinne freuen:

Als Regisseur für den nächsten Spider-Man-Realfilm mit Tom Holland wird aktuell Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) gehandelt.