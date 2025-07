Spider-Man: Homecoming-Regisseur sah Fan-Art auf Reddit – und änderte die vielleicht wichtigste Szene des Films

Andrew Garfield und Tobey Maguire sorgten in Spider-Man: Homecoming für einen großen Auftritt. Ihre Rückkehr wurde tatsächlich maßgeblich von einem Reddit-Nutzer geprägt.

Auf Reddit tauschen sich Fans regelmäßig und zahlreich über aktuelle Filme, Serien, Bücher, sonstige Medien und Entwicklungen in der Welt aus. Dass diese Reaktionen wiederum manchmal Einfluss auf das nehmen, was sie eigentlich kommentieren, wagen die meisten User:innen wohl nicht zu träumen. Genau das geschah jedoch im Falle eines Spider-Man-Fans, der durch seinen Reddit-Post tatsächlich eine Veränderung in Marvel-Blockbuster Spider-Man: Homecoming herbeiführte.

Tobey Maguires und Andrew Garfields Spider-Man-Rückkehr wurde wegen Fan auf Reddit verändert

Wie Regisseur Jon Watts kürzlich bei einem Panel gegenüber Collider verriet, habe er ursprünglich eine spezifische Idee gehabt, wie Tobey Maguire und Andrew Garfield in Spider-Man 3 enthüllt werden:

Es gab Gerüchte, dass Tobey und Andrew im Film sein würden, schon während wir gedreht haben. Wir haben das Drehbuch geschrieben und wir haben daran gearbeitet, wo wir die Jungs enthüllen wollen und es wirkte immer so, als müsse Peter traurig sein, weil seine Tante May gestorben ist, und dass die Portale sich öffnen würden, und dann die beiden Spider-Men heraustreten würden. Wahrscheinlich irgendwo auf einem Dach. Es ist nebelig. Man muss noch genau hinschauen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming - Trailer (Deutsch) HD

Ein Post auf Reddit machte dieser Idee jedoch einen Strich durch die Rechnung, wie Watts weiter erklärte:

Dann war ich auf Reddit und ich habe mir Leute angesehen, die davon schon Fan-Art gemacht haben, 'So sieht es wahrscheinlich aus, wenn die beiden Spider-Men enthüllt werden.' Es war auf einem Dach. Es war traurig, zwei Doctor Strange-Portale waren geöffnet und zwei Spider-Men sind herausgetreten. Dann dachte ich, 'Naja, so können wir das nicht machen. Wenn das genau das ist, was alle denken, was wir tun, können wir das absolut nicht machen.'

So musste Watts umdisponieren und kam auf die Szene, die es letztendlich in den Film schaffte:

Ich dachte, 'Ich werde die beiden Spider-Men im Haus von Ned Filipinos Oma in Queens auftauchen lassen.' Ich glaube nicht, das jemand davon Fan-Art auf Reddit gemacht hat. Es hat in der Geschichte total Sinn gemacht, denn es ist das erste Mal, dass wir Peters Narrativ verlassen. Wir wissen nicht, was mit Toms Peter passiert. Wir sind bei Ned, und bei MJ. Sie müssen die Füße still halten. Wo werden sie hingehen? Ins Haus von Neds Oma. Also haben wir die Szene darauf aufgebaut.

Wann kommt Spider-Man 4: Brand New Day?

Auf ein neues Spidey-Abenteuer müssen Fans nicht mehr allzu lange warten. Spider-Man 4: Brand New Day soll am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos erscheinen. Darin kehren unter anderem Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon zurück. Neuzugänge bilden unter anderem Sadie Sink und Jon Bernthal. Ob Tobey Maguire und Andrew Garfield einmal mehr ins Spider-Man-Kostüm schlüpfen werden, wurde bisher nicht bestätigt.