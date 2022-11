Spider-Man kehrt zurück: Plan für Tom Hollands Marvel-Zukunft übertrifft alle bisherigen MCU-Helden

Bisher gab es schon Ankündigungen, dass Tom Holland noch eine Spider-Man-Trilogie bekommt. Jetzt soll dieser Traum konkreter denn je geworden sein.

Mit Spider-Man: No Way Home wurde die Spinnenkrabbler-Trilogie mit Tom Holland vorerst vollendet. Der Abschluss wird aber wohl nicht endgültig sein. Schon vor gut einem Jahr kündigte Sony-Produzentin Amy Pascal eine weitere Spider-Man-Trilogie an. Die soll jetzt mit Holland konkreter geworden sein und nicht nur Solofilme beinhalten.

Tom Holland soll für viele weitere Spider-Man-Auftritte unterschrieben haben

Laut Comic Book hat der Industrie-Insider Jeff Sneider in einem Podcast verraten, dass Holland jetzt einen Deal für Spider-Man 4 unterzeichnet haben soll. Der Deal umfasst angeblich nicht nur diese Fortsetzung, sondern eine neue Trilogie sowie mindestens drei weitere Auftritte in anderen MCU-Filmen.

Vor dem Kinostart von No Way Home sprach Holland noch darüber, dass er etwas falsch machen würde, wenn er mit 30 Jahren immer noch Spider-Man spielen würde. Der Star ist zwar erst 26, aber die angebliche Verpflichtung für eine neue Trilogie und weitere MCU-Auftritte dürfte ihn locker noch länger als 30 an die Marvel-Rolle binden.

Mit zwei eigenen Solo-Trilogien würde Holland generell alle bisherigen MCU-Charaktere übertrumpfen. Selbst Thor dürfte nach mittlerweile vier Solofilmen den Hammer ablegen. Wann die nächsten Spider-Man-Auftritte von Holland erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt.

