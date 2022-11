Spider-Man: No Way Home: Hier könnt ihr die 13 Minuten längere Fassung des Marvel-Überfliegers streamen

Wer von Spider-Man: No Way Home nicht genug bekommen konnte, darf sich freuen. Die "More Fun Stuff Version" des Marvel-Krachers ist jetzt bei Amazon.

Marvel-Spaß: Was ist Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version?

Spider-Man: No Way Home war in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein. Er ist der erfolgreichste Spider-Man-Film überhaupt, führte drei verschiedene Generationen des Marvel-Helden zusammen und schenkte Milliarden von Fans ein rührendes Ende für Tom Hollands bisherige Spidey-Trilogie. Er war so erfolgreich, dass er gleich zweimal ins Kino kam.

Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version erweitert die Kinofassung des Marvel-Blockbusters um diverse unterhaltsame Szenen. Die wurden zwar für die erste Version gedreht, fielen schließlich aber doch der Schere zum Opfer. Dank des immensen No-Way Home-Erfolges konnten sich die Macher dann doch ein wenig Spaß gönnen.

Dabei ist etwa eine Szene, in der Tom Hollands Bruder Harry einen Dieb spielt. Das Spidey-Triumvirat aus Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire gibt außerdem eine kleine Einführung zum Film.

Eine große Veränderung stellt auch die neue Post-Credit-Szene dar. Dort verweisen die Macher nicht länger auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sondern zeigen eine Zusammenfassung des Schuljahres in Bildern. Hollands Peter Parker ist, passend zum Ausgang des Films, stets nur am Rand oder gar nicht zu sehen.

Was haltet ihr von der "More Fun Stuff Version"?