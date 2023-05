Spoilerfreie Marvel-Review: Guardians of the Galaxy 3 hat mich zum Weinen gebracht und schafft sogar, was Star Wars nicht gelungen ist

Heute startet Guardians of the Galaxy Vol. 3 in den Kinos. Ich habe ihn gesehen und war hellauf begeistert. Schaut meine Review – garantiert spoilerfrei.

Marvel-Filme haben in letzter Zeit nicht immer überzeugt, aber heute ändert sich das. Denn Guardians of the Galaxy Vol. 3 von James Gunn ist in den deutschen Kinos angelaufen. Ich habe den Film gesehen und bin hellauf begeistert. Mir kamen beim Schauen sogar die Tränen!

In meiner Video-Review erhaltet ihr absolut spoilerfrei einen ersten Eindruck vom Film. Ich erkläre euch:

Warum ist Guardians of the Galaxy Vol. 3 so gut?

Was macht die Trilogie besser als die letzten Star Wars-Filme?

Mit welchen anderen MCU-Filmen ist Guardians 3 vergleichbar?

Und wie entwickelt Teil 3 die Reihe um Star-Lord, Rocket, Drax, Groot und Gamora weiter?

Schaut euch hier mein Video über Guardians of the Galaxy 3 an:

Ich habe GEWEINT: Guardians of the Galaxy 3 | Review

Bei YouTube könnt ihr noch mehr Videos zu Marvel, Star Wars und mehr schauen.

Darum geht's in Guardians of the Galaxy Vol. 3

Marvels Guardians of the Galaxy Vol. 3 schickt die Galaxie-Wächter rund um Chris Pratt in ein neues Weltraumabenteuer, auf dem sie das Universum verteidigen und Rockets Vergangenheit aufarbeiten müssen. Peter 'Starlord' Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (im Original gesprochen von Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn) und Groot (Vin Diesel) sind über den Verlust von Gamora (Zoe Saldana) immer noch nicht hinweggekommen.

Denn das, was in den Infinity-Kriegen gegen Thanos zurückgekommen ist, ist nicht ihr einstiges Teammitglied. Nun versuchen die verbliebenen Guardians of the Galaxy, sich an ihr neues Leben auf dem Planeten Knowhere zu gewöhnen. Doch dann meldet sich Rockets Vergangenheit zu Wort und Peter muss seine Team-Kollegen auf eine Mission führen, die bei ihrem Scheitern zur Auflösung ihrer Truppe führen könnte. Dabei hat nicht zuletzt der künstlich erschaffene Bösewicht Adam Warlock (Will Poulter) seine Finger im Spiel.



Guardians of the Galaxy Vol. 3 läuft seit dem 3. Mai in den deutschen Kinos.