"Habe geschrien": Guardians 3-Star Karen Gillan ging im Marvel-Kostüm zur Paar-Therapie und jetzt sieht die ganze Welt das Foto

Karen Gillan aus Guardians of the Galaxy Vol. 3 gewinnt mit einem sympathischen Twitter-Post Millionen Herzen. Und dafür musste sie nur eine Paar-Therapie-Sitzung mit blauer Nebula-Maske überstehen.

Das Leben als Marvel-Star kann stressig sein. Viele der Figuren im Marvel Cinematic Universe (MCU) tragen exzentrische Looks. Ihre Darstellerinnen und Darsteller sitzen vor den Drehtagen stundenlang in der Maske. Seit Mittwoch läuft das neueste MCU-Abenteurer Guardians of the Galaxy Vol. 3 in den Kinos.

Zu dem Team gehören ein Baum, ein Waschbär – und die Cyborg-Frau Nebula, die seit 2014 von Karen Gillan gespielt wird. In diesen fast 10 Jahren hat sich die britische Schauspielerin vielleicht etwas zu sehr an ihr Kostüm gewöhnt. Denn es kam während des Drehs zu einem peinlichen Vorfall.

Als Nebula zur Paar-Therapie: Um dieses Bild geht es

Machen wir es kurz: Gillan "vergaß" während eines Drehtags von Guardians 3, dass am selben Tag eine Paar-Therapie in ihrem Kalender stand. So erschien sie kurzerhand mit der blau-schwarzen Nebula-Maske zu der Sitzung. Es entstand dieses witzige Bild, dass sie am Mittwoch mit der Welt teilte:

So reagieren die Fans auf Karen Gillans Twitter-Beichte

Bei Twitter erntet Gillan für ihre Geschichte ausschließlich Sympathien und Lacher.

"Karen ist so echt. ICH HABE GESCHRIEN."

"Das ist der witzigste Tweet, den ich in den letzten zwei Monaten gelesen habe. Mein Gott."

"Ich heule."

Die aktuelle Bilanz des Posts: Über 3 Millionen Views und 65.000 Likes. Eine vielleicht etwas peinliche Stunde Paar-Therapie ist da ein verschmerzbarer Preis.



Mehr zum Film:

Wann startet Guardians of the Galaxy 3 in den Kinos?

Der Abschluss der Guardians-Trilogie läuft seit dem 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos. Der Film dauert zweieinhalb Stunden und ist damit der längste Teil der Reihe. Karen Gillans Nebula spielt übrigens eine große Rolle in dem Abenteuer.