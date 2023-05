Guardians of the Galaxy 3 erklärt: Die Abspannszenen bereiten die Zukunft des Marvel-Teams vor

Guardians of the Galaxy 3 führt die Tradition der Abspannszenen im Marvel Cinematic Universe fort. Was euch in den Post-Credit-Szenen des MCU-Blockbusters erwartet, erfahrt ihr hier.

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 beendet Regisseur James Gunn seine Trilogie über die galaktischen Abenteuer des Helden-Teams rund um Star-Lord, Rocket Racoon und Co. Ohne größere MCU-Verknüpfungen widmet sich der Film völlig dem Abschied der Figuren und dem Ende ihrer gemeinsamen Reise. Auf den tränenreichen Abschied folgt aber auch ein Neuanfang.

Vor eurem Kinobesuch solltet ihr wissen: Wer einen Ausblick auf die Marvel-Zukunft der Guardians werfen möchte, sollte ganz bis zum Schluss im Kinosaal sitzen bleiben. Gleich zwei Post-Credit-Szenen erwarten euch am Ende von Guardians of the Galaxy 3. Wir erklären euch beide Abspannszenen.

Ab hier folgen natürlich Spoiler!

Die erste Abspannszene stellt die neuen Guardians of the Galaxy vor

Nach dem Sieg über den High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) lösen sich die Guardians of the Galaxy am Ende des Films auf und die Mitglieder gehen getrennte Wege. Rocket Racoon hingegen erhält die Aufgabe, das Vermächtnis des Teams fortzuführen. Er gründet eine neue Version der Guardians, die wir in der ersten Abspann-Szene vorgestellt bekommen.

Disney Rocket und Groot führen die Guardians weiter

Das neue von Rocket angeführte Team der Guardians of the Galaxy setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen:

In der Abspannszene befinden sich die neuen Guardians auf einem fremden Planeten. Hier diskutieren sie über ihre jeweiligen liebsten Musik-Künstler:innen, während sie auf ihren Einsatz warten. Ihre Mission: ein Dorf des Planeten vor einer heranstürmenden Horde von außerirdischen Kreaturen beschützen.

Die Geschichte der ersten Guardians of the Galaxy ist offiziell auserzählt. Das Team der galaktischen Beschützer aber bleibt bestehen. Noch ist leider nicht bekannt, ob die Abenteuer von Rockets neuer Guardians-Truppe in einem weiteren MCU-Film fortgesetzt werden. Ein anderer Charaktere kehrt hingegen in Zukunft definitiv zurück:

Überraschung in der Post-Credit-Szene: Star-Lords Geschichte ist noch nicht zu Ende

Ganz am Ende des Abspanns folgt noch eine weitere Bonusszene, die mit einer riesen Überraschung aufwartet. Peter Quill (Chris Pratt) lebt mittlerweile bei seinem Großvater Jason (Gregg Henry) auf der Erde. Während Peter sein Frühstück in sich hineinschaufelt, überlegt er, wie es fortan für ihn weitergehen soll.

Disney Wie geht es für Star Lord weiter?

Ihm gegenüber sitzt sein Großvater, der gerade eine Zeitung aufschlägt. Auf der Titelseite ist ein Artikel zu entdecken, in dem Kevin Bacon über seine Alien-Entführung berichtet. Hierbei handelt es sich um einen witzigen Verweis auf die Ereignisse aus dem The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Auf den ersten Blick wirkt diese Post-Credit-Szene recht unspektakulär. Dann aber füllt ein vielversprechender Schriftzug die Kinoleinwand:

The Legendary Star-Lord Will Return / Der legendäre Star-Lord wird zurückkehren

Mit Guardians of the Galaxy 3 haben sich einige Stars endgültig aus dem MCU verabschiedet. Die Zukunft anderer ist ungewiss. Nicht so aber für Chris Pratt. Sein Charakter Peter Quill aka Star-Lord wird in einem kommenden Marvel-Projekt zurückkehren.

Ob Solo-Abenteuer oder Team-Film: Noch ist nicht bekannt, in welcher Form Star-Lord zurückkehren wird. Da sich Peter Quill nun auf der Erde befindet, besteht jedoch die Möglichkeit, dass er sich den Avengers in den kommenden Filmen The Kang Dynasty oder Secret Wars anschließen könnte.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.