Squid Game-Fans schockiert vom Staffel 2-Cliffhanger – aber der Serienmacher hat eine perfekte Erklärung dafür

Viele Squid Game-Fans staunten nicht schlecht, als sie am Ende der 2. Staffel auf einem eiskalten Cliffhanger hängengelassen wurden. Der Serienmacher kann das erklären.

Die 2. Season von Squid Game ist seit Ende letzten Jahres bei Netflix online. Damit endete eine Wartezeit von über drei Jahren, was die Überraschung im Staffelfinale vielleicht sogar etwas grausamer wirken ließ. Das zweite Kapitel der Serie endet nämlich auf einem knallharten Cliffhanger, den Fans offenbar nicht erwartet hatten.

So reagierten Squid Game-Fans auf den Cliffhanger in Staffel 2

Ein über 8000-mal gemochter Post auf X (RIP Twitter) sprach offenbar vielen Fans aus der Seele, als es hieß: "Habe gerade die 2. Staffel von Squid Game beendet und was zum ehrlichen Teufel? Was für ein Cliffhanger."

Etwas visueller drückte es diese Person aus, die ihren Gesichtsausdruck vor und nach dem Entdecken des offenen Endes beschreibt: "Wie ich mich auf Staffel 2 von Squid Game freute, bevor sie herauskam. Wie ich herausfand, dass sie auf einem Cliffhanger endet und man es für Teil 3 melkt."

Spoiler zum Finale von Squid Game Staffel 2: Gi-hun (Jung-Jae Lee) und seinen Mitspieler:innen gelingt es in Staffel 2, an die Waffen des Sicherheitspersonals zu kommen und einen Aufstand anzuzetteln. Dieser wird aber vom Frontman (Hwang In-ho), der bis dahin selbst an den Spielen teilgenommen hatte, unterbunden und Spieler 456 wird gefangengenommen.

Der Squid Game-Macher hat eine Erklärung für den krassen Cliffhanger

Warum man sich dazu entschied, die 2. Staffel so enden zu lassen? Darauf hatte Squid Game-Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk bereits vor dem Serienstart im Dezember 2024 eine gute Erklärung gegenüber Entertainment Weekly :

Ursprünglich hatte ich mir Staffel 2 und 3 als eine einzige Geschichte vorgestellt. So habe ich es geschrieben. Aber dabei sind es zu viele Episoden geworden. Also dachte ich, es wäre besser, es in zwei Teile aufzuteilen.

Hauptdarsteller Lee befürchtete bereits (via EW ), dass einige ungut auf das Cliffhanger-Ende reagieren könnten:

Meine erste Reaktion war: 'Wie konntet ihr die Staffel an diesem Punkt beenden?' Ich denke, das Publikum würde unbedingt wissen wollen, was als Nächstes passieren wird, und einige werden vielleicht sogar sehr wütend sein. Manche werden vielleicht sogar verfluchen, dass es mit so einem Cliffhanger endet. Aber mir wurde klar, dass viele Leute heutzutage gewagte Cliffhanger tatsächlich lieben.

Wann kommt Staffel 3 von Squid Game, um den Cliffhanger aufzulösen?

Die gute Nachricht: Es wird diesmal nicht wieder drei Jahre dauern, bis es mit Squid Game weitergeht. Netflix hat die neuen Folgen bereits für dieses Jahr eingeplant – und wenn man einem jüngsten Startdatums-Leak Glauben schenken mag, könnte es sogar schon im Sommer 2025 so weit sein. Dann erfahren wir, was aus Gi-hun wird und welche der übrigen Spieler:innen die tödlichen Spiele überleben.