Leonardo DiCaprio in Staffel 3 von Squid Game: Das steckt hinter dem Netflix-Gerücht

Wird Weltstar Leonardo DiCaprio in der 3. Staffel der Netflix Hit-Serie Squid Game mitspielen? Wir verraten euch, was am Seriengerücht dran ist.

Staffel 2 von Squid Game ist seit wenigen Tagen bei Netflix online und Fans spekulieren seitdem, wie es in Season 3 weiter und zu Ende gehen könnte. Das wildeste Gerücht zur Thriller-Serie dreht sich allerdings um niemand Geringeren als Leonardo DiCaprio. Wird der Weltstar aus Filmen wie Departed und Inception tatsächlich in einer kleinen Rolle in der südkoreanischen Serie auftauchen, wie das Portal OSEN zu Beginn des Jahres berichtete?

Leonardo DiCaprio in Staffel 3 von Squid Game: Netflix dementiert das Gerücht

Netflix reagierte mittlerweile auf das Gerücht und ließ im Statement (via Soompi ) folgendes verlauten: "Die Gerüchte sind völlig falsch. Berichte über Leonardo DiCaprios Beteiligung an der 3. Staffel von Squid Game sind völlig unbegründet." Natürlich überzeugt das nicht alle, die unbedingt an einen Auftritt des US-Schauspielers glauben wollen. Zum Beispiel könnte er einen der maskierten Ausländer spielen, die in Season 1 bereits von englischsprachigen Schauspielern dargestellt wurden.

Ein Grund, warum man Squid Game und DiCaprio in Verbindung bringen könnte, ist ein berühmtes Selfie, das der Netflix-Star Lee Jung-Jae vor Jahren schon mit seinem amerikanischen Kollegen aufnahm. In der Late Show mit Stephen Colbert sprach Lee vor drei Jahren über seine Begegnung mit Leo, der ihn um ein Bild mit ihm bat:

Ich konnte es gar nicht glauben. Er sagte mir, dass er Squid Game gesehen hatte, dass es ihm sehr gut gefallen habe, und 'du hast einen tollen Job gemacht, du hast so ein Glück da mitzuspielen'. Es war unglaublich.

Wann kommt die 3. Staffel von Squid Game zu Netflix?

Keine Sorge, diesmal soll es keine drei Jahre dauern, bis neue Folgen von Squid Game bei Netflix online gehen. Season 3 soll bereits 2025 veröffentlicht werden und das Format abschließen. Laut eines unbestätigten Leaks könnte das bereits am 27. Juni dieses Jahres vonstattengehen. Verwettet aber nicht euer Leben darauf!

Die 1. Season machte Squid Game von Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk mit über 1,65 Milliarden gestreamten Stunden zum erfolgreichsten Netflix-Format aller Zeiten. Aber auch die 2. Staffel brach bereits einige Rekorde auf dem Streaming-Dienst. Unter anderem den für die meisten Views in der Premierenwoche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

