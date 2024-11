Star Trek-Enthüllung: Fanliebling lehnte eigene Serie ab, will aber trotzdem beim großen Trekkie-Traum mitspielen

Als Ex-Borg Seven of Nine gehört Star Trek-Star Jeri Ryan zu den Fanlieblingen des Franchise. Eine eigene Serie wollte die Schauspielerin aber nicht.

Mit den neuen Star Trek-Serien von Paramount+ hat das langjährige Franchise frischen Weltraumwind im Sci-Fi-Segel – und ein Ende ist nicht in Sicht. Mehrere neue Spin-offs sind geplant oder bereits in Arbeit, wie die Uni-Serie Star Trek: Starfleet Academy.

Ein Serienableger mit Fan-Favorit Jeri Ryan als Ex-Borg Seven of Nine in der Hauptrolle ist uns allerdings durch die Lappen gegangen, wie der Star Trek-Star letzten Monat auf der Spacecon in Texas offenbarte.

Star Trek-Star Jeri Ryan lehnte eigenes Seven of Nine-Spin-off ab

Während des Star Trek-Panels der Convention offenbarte die Schauspielerin einen angedachten Star Trek: Seven of Nine-Plan, den sie allerdings aus persönlicher Überzeugung ablehnte (via Comic Book ):

Es gab Gespräche. Und es gab eine Idee, die mir tatsächlich nach dem Ende von Picard gepitcht wurde, was nicht die Legacy-Serie ist, die Fans sich wünschen, die ich machen möchte. Aber das war einfach nicht ich ... Es fühlte sich nicht wie das Richtige an ... Aber es gab Gespräche. Und wenn ich eines gelernt habe, was dieses Franchise angeht, dann ist es: Sag niemals nie. Man weiß es einfach nie.

Schauspielerin Jeri Ryan schloss sich ab der 4. Staffel der 90er-Serie Star Trek: Raumschiff Voyager dem Franchise an. Als zunächst widerwilliges Mitglied von Captain Janeways im Delta-Quadranten verschollener Sternenflotten-Crew musste die ehemalige Borg-Drohne Seven of Nine (eigentlich Annika Hansen) erst einiges an Menschlichkeit zurückgewinnen, um sich wieder als Individuum zu sehen.

Im Jahr 2020 meldete sich Ryan im Rahmen von Star Trek: Picard in der Rolle zurück. Zunächst allerdings nicht in Sternenflotten-Uniform, sondern als kampferprobte Fenris-Rangerin, die den Frieden in der Romulanischen Neutralen Zone wahren will. Am Ende der 3. und letzten Staffel avanciert Seven schließlich zum Captain der USS Enterprise-G, über deren Abenteuer Fans sich seitdem einen Ableger namens Star Trek: Legacy wünschen. Im besten Fall von Staffel 3-Mastermind Terry Matalas.

Sämtliche Star Trek-Serien streamen mittlerweile bei Paramount+.

