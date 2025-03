Star Trek-Irrtum hält sich bis heute: Einer der berühmtesten Sätze wurde in Wahrheit nie ausgesprochen

Star Trek hat in den letzten Jahrzehnten unzählige ikonische Zitate geprägt. Doch ausgerechnet das bekannteste von allen ist so eigentlich nie gesagt worden.

“4-3-2-1 Scotty beam mich hoch!” – Wenn der Rapper Marteria in seinem Musikvideo auf YouTube mit Alf in einer Gartenlaube sitzt und diese Zeile singt, dann wissen alle, welche Serie gemeint ist. Kaum ein anderes Star Trek-Zitat ist in der Popkultur so beliebt und viel zitiert wie die ikonische Anweisung an den Chefingenieur Montgomery “Scotty” Scott (James Doohan): "Beam mich hoch, Scotty!".

Die meisten denken bei dem Zitat an abenteuerliche Außenmissionen auf fremden Planeten, bei denen Captain Kirk (William Shatner) in Raumschiff Enterprise irgendwann den Kommunikator zückt, um sich zurück an Bord beamen zu lassen. Doch was ist, wenn wir euch sagen, dass diese Szene bloß ein popkulturelles Hirngespinst ist?

"Beam mich hoch, Scotty” wurde in Star Trek niemals offiziell ausgesprochen

Tatsächlich wurde der Satz “Beam mich hoch, Scotty” in der Serie niemals genauso gesagt. Stattdessen gab es zahlreiche Varianten, wie etwa “Mr. Scott, beamen Sie uns hoch” oder die Anweisung “Beam mich hoch” an andere namenlose Offiziere. Auch im Film Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart schlittert Captain Kirk nur knapp am Zitat vorbei, als er anweist: “Scotty, beam mich hoch”.

Nur ein einziges Mal nahm William Shatner die ikonischen Worte tatsächlich in den Mund: und zwar in der Hörbuch-Version seines selbst geschriebenen Romans Star Trek: The Ashes of Eden (1995). Dieses Buch zählt jedoch nicht zum Hauptkanon des Universums und fällt damit aus der Gleichung. Zudem war der Satz 1995 vermutlich schon ähnlich berühmt wie heute – da stellt sich die berühmte Frage, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Woher stammt der Irrglaube also ursprünglich?

Das Mysterium um den Ursprung des Zitats bleibt ungelöst

Bis heute können wir nur mutmaßen, was den ikonischen Spruch in Umlauf gebracht hat. Screen Rant nennt einen Bericht der Royal Aeronautical Society als eine der ersten belegten Quellen für den Ausspruch. James Doohan selbst nutzte das Zitat 1996 als Titel für seine Autobiographie: Beam Me Up, Scotty: Star Trek's "Scotty" - In His Own Words.

Auch der bekannte Sticker “Beam me up, Scotty, there’s no intelligent life on this planet” wird wohl zur Bekanntheit beigetragen haben, wie CBR berichtet. Gleichzeitig gab es zu Zeiten des linearen Fernsehens keine echte Möglichkeit, das Zitat auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen, was ein weiterer Grund sein könnte, weswegen der Irrglaube sich so hartnäckig halten konnte.

Das Zitat ist nicht das einzige Beispiel, bei dem Star Trek Einfluss auf die englische Sprache nahm. Mittlerweile gibt es sogar einen eigenen Wikipedia -Eintrag für die Redewendung. “Beam mich hoch, Scotty” hat sich zu einem geflügelten Wort für unangenehme Situationen gemausert, denen man möglichst schnell entfliehen will.

Ob wahr oder falsch: Das Zitat beweist wieder einmal, wie stark eine Serie durch ihre Fankultur definiert wird – und in dieser Hinsicht ist Star Trek sowieso schon seit jeher ein absoluter Spitzenreiter.