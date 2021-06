Star Trek: Picard bei Amazon - Der neue Trailer für Staffel 2 bietet gleich mehrere schockierende Enthüllungen

Star Trek: Picard mit Staffel 2 kehrt zurück und im neuen Teaser-Trailer mit Patrick Stewart gibt es gleich zwei große Enthüllungen für die Science-Fiction-Serie.

Der 16. Juni gilt als Captain Picard-Tag und als Präsent für alle Trekkies wurde anlässlich dessen ein neuer Teaser-Trailer für die 2. Staffel von Star Trek: Picard veröffentlicht. Der ist vollgestopft mit:

1. Reichlich Stoff für Spekulationen über die Story

2. Einem Fan-Liebling aus dem Star Trek-Universum.

Schaut euch hier den neuen Teaser Trailer für Star Trek Picard Season 2 an:

Star Trek Picard - Season 2 Teaser Trailer (English) HD

Star Trek Picard Staffel 2: Die Enthüllungen im Trailer

Zunächst einmal feiern wir im Trailer ein Wiedersehen mit Patrick Stewart, dessen Held gleich zu Beginn die wichtigste Frage stellt: "What the hell is happening here?"

Die Antwort folgt auf dem Fuße in Gestalt von Picards altem Bekannten Q (John de Lancie). Der kann nicht nur Raum und Zeit nach Belieben manipulieren, sondern gehört seit seinem ersten Auftritt 1987 in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert auch zu den beliebtesten Figuren des Star Trek-Universums.



Der Neuzugang in der Besetzung von Picard drückt dem Trailer seinen Stempel auf. Erst macht er sich ein bisschen über Picards Alter lustig, dann gibt er das mögliche Thema der neuen Season vor:

Welcome, my friend, to the very end of the road… not taken.

© Paramount John de Lancie als Q in Star Trek: Picard

Der Weg, der nicht gewählt wurde, dürfte eine alternative Zeitlinie sein, die womöglich nach einer bestimmten Entscheidung in Picards Leben einsetzt. Im Teaser gibt es mehrere Hinweise, dass Q Picard und Co. in diese alternative Gegenwart versetzt, darunter:

Von den Romulanern fehlt in Picards Chateau jede Spur.

Picard und Rios (Santiago Cabrera) tragen Sternenflotten-Abzeichen, obwohl sie diese verlassen haben.

Seven of Nine (Jeri Ryan) trägt keine Borg-Implantate.

Seven Of Nines Aussehen ist neben Q die wohl größte Enthüllung im Trailer. "Time is broken", heißt es einmal, die Zeit sei zerrüttet. Aber die Parole für Staffel 2 von Star Trek: Picard wird ebenfalls ausgegeben:

We can save the future. And I will get us home, together.

Im ersten Teaser, der im April veröffentlicht wurde, wird die Bedeutung der Zeit für die Story der neuen Staffel bereits durch einen Monolog von Picard hervorgehoben:

Star Trek Picard - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Star Trek: Picard Staffel 2 zu Amazon?

Wann genau sich Picard daran macht, die Zukunft zu retten, ist noch nicht bekannt. Fakt ist aber, dass wir uns noch eine ganze Weile gedulden müssen. Star Trek: Picard startet nämlich erst 2022. In Deutschland wird die Serie dann wieder bei Amazon Prime laufen.

© Paramount Das Teaser-Poster für die 2. Staffel von Picard

Patrick Stewart jedenfalls verspricht Großes (via The Hollywood Reporter ):

Qs Ankunft kommt, wie immer, unerwartet. Sie kommt auch in einem erschütternden Moment einer Episode und ich meine einen wirklich erschütternden Moment. Es gibt ein erhebliches Trauma. In Staffel 2 wird es Ereignisse geben, die es so noch nie zu sehen gab.

Was erwartet ihr von Star Trek: Picard Staffel 2? Sollte die Serie etwas verändern?