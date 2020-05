Mit Spock und Pike: Neue Star Trek-Serie bestellt - Darum geht es in Strange New Worlds

Das Star Trek-Universum erhält Zuwachs. Disovery und Picard werden ergänzt durch Star Trek: Strange New Worlds. Im Mittelpunkt stehen drei Figuren aus Discovery.

Nach Star Trek: Discovery und Star Trek: Picard erhalten Fans eine weitere Star Trek-Serie. Wie der Hollywood Reporter erfahren hat, bestellt CBS für seinen Streamingdienst CBS All Access das Discovery-Spin-off Star Trek: Strange New Worlds. Aber worum geht es in der Serie, welche Figuren sind dabei und wann können wir mit dem Start rechnen?

Diese Figuren aus Discovery sind in der neuen Star Trek-Serie dabei

Anson Mount als Capt. Christopher Pike

Ethan Peck als Spock

Rebecca Romijn als Number One

Weitere Darsteller und Figuren nennt der Bericht nicht. Auf zusätzliche Crew-Mitglieder für die Besatzung müssen wir noch warten, die Serie befindet sich in einem frühen Planungsstadium.

Star Wars, Birds of Prey und mehr bei Amazon streamen*



Worum geht es Strange New Worlds?

Das Spin-off soll die Jahre behandeln, bevor Nummer 1 das Kommando über die Enterprise übernahm und bevor Captain Kirk die Bühne betritt. Gemeinsam erforschen die drei Besatzungsmitlieder den Weltraum, die fremden neuen Welten.

"Diese ikonischen Charaktere haben ein tiefreichende Geschichte im Star Trek-Kanon, doch gibt es noch viel von ihrer Geschichte zu erzählen", sagt Alex Kurtzman, der sämtliche Star Trek-Serien beaufsichtigt.

Wer steckt hinter der neuen Star Trek-Serie?

Keine für Star Trek-Fans unbekannten Namen. Alex Kurtzman selbst ist wie bei allen anderen Serien der verbindende Kopf im Hintergrund. Die erste Episode schrieb Akiva Goldsman zusammen mit Kurtzman und Jenny Lumet. Auch Rod Roddenberry, Sohn von Star Trek-Erfinder Gene Roddenberry produziert wieder mit.

Wir erklären die Kelvin-Timeline

Star Trek | Wir fassen die Kelvin-Timeline für euch zusammen





Der Start des Spin-offs und wann gegen die anderen Star Trek-Serien weiter?

Ein Starttermin und die Episodenanzahl sind noch nicht bekannt. Das Spin-off startet aber definitiv nach der 3. Staffel Discovery, die zum Ende des Jahres kommen soll. Angekündigt für eine 2. Runde ist auch Picard. Die Zukunft für Star Trek-Fans sieht also sehr rosig aus.

Podcast für Star Trek-Fans: Wie gut ist die neue Serie über Picard?

In der Star Trek-Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir die neue Serie Star Trek: Picard.



Sci-Fi boomt. Star Trek boomt. Andrea, Jenny und Max haben Star Trek: Picard geschaut und diskutieren, ob sich die Serie lohnt. Zwar ist es zu Beginn sowohl für Star Trek-Kenner als auch -Nicht-Kenner schwer reinzukommen, danach nimmt die Serie aber umso mehr Fahrt auf.



Was haltet ihr von der neuen Serie?