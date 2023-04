Star Trek: Picard Staffel 4 ist unwahrscheinlich, aber der Ersatz klingt noch besser

Das dramatische Finale von Star Trek: Picard Staffel 3 bereitet neue Abenteuer vor. Aber kommt Staffel 4 oder ist eine Rückkehr von Patrick Stewart ausgeschlossen?

Gleich vorweg: Wer das Ende der 3. Staffel von Star Trek: Picard noch nicht gesehen hat, sollte es jetzt nachholen. Es lohnt sich, da die Serie nach dem schwachen Anfang zu sich findet. Das liegt am Wiedersehen der Crew von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (OT: The Next Generation), das heißt neben Picard melden sich Riker, Troi, Crusher, Worf, Data und Geordi zurück. Diese gute Nachricht geht womöglich mit einer schlechten einher, was die Zukunft der Serie angeht.

Der Stand von Picard Staffel 4: Es ist kompliziert

Star Trek: Picard sollte von Anfang an drei Staffeln umfassen und die 3. Staffel wurde als finale Season der Serie angekündigt, sogar auf dem Werbematerial:

Paramount Star Trek: Picard

Showrunner Terry Matalas erklärte im Januar bei Pressegesprächen (via The AV Club ):

Was gibt es für einen besseren Weg, diese Reise zu beenden, als zurück zum Anfang zu schauen und einige Next Gen-Freunde mitzubringen? Die Geschichte fühlt sich wie ein Abschluss an.

Das klingt nach einer klaren Absage an Staffel 4 von Star Trek: Picard. Jetzt wird es jedoch kompliziert, denn andere Beteiligte ziehen in ihren Aussagen weniger klare Schlussstriche unter die Abenteuer von Admiral Jean-Luc Picard. Fürs Erste wäre da Patrick Stewart selbst, der im Januar sagte:

Es gibt immer noch enormes erzählerisches Potenzial in dem, was wir tun und die Türen dafür bleiben offen.

Im April unterstrich er sein Interesse in einem Interview mit der Variety :

Eine der größten Freuden, die ich hatte, war zuzusehen, wir alle herausfinden, wie sich ihre Figuren in der Zwischenzeit verändert haben. [...] Das wäre der eine Faktor, der mich vielleicht zurück lockt, um eine neue Staffel zu machen oder andere Episoden, einfach weil das so interessant war.

Star Trek-Produzent und Franchise-Kapitän Alex Kurtzman erklärte mehrfach: "Alles ist möglich."

Wie passen diese Aussagen zusammen?

Staffel 4 ist unwahrscheinlich, aber ein Wiedersehen mit Picard nicht

Zu diesem Zeitpunkt scheint eine 4. Staffel von Star Trek: Picard trotzdem ausgeschlossen zu sein. Wahrscheinlicher ist, dass wir Picard und in neuen Star Trek-Projekten wiedersehen werden.

Die 3. Staffel hat eines davon vorbereitet. Im Serienfinale wird Seven of Nine (Jeri Ryan) zum Captain der Enterprise-G (ehemals Titan) ernannt und an ihrer Seite stehen Picards Sohn Jack Crusher (Ed Speleers) und Picards ehemalige erste Offizierin Raffi Musiker (Michelle Hurd). Das sieht nach der lehrbuchartigen Vorbereitung eines Spin-offs aus. Und der könnte Picard zurückholen. Patrick Stewart jedenfalls wäre einem Wiedersehen mit seinem Serien-Sohn nicht abgeneigt, wie er der Variety erklärte.

Nach Picard Staffel 3 könnte Star Trek: Legacy kommen

Wenn wir diesem Projekt einen Namen geben wollen, dann lautet er Star Trek: Legacy. Dieser Titel geht auf Terry Matalas selbst zurück, der die Idee im Februar gegenüber TrekMovie als Serie beschrieb, in der die TNG-Figuren mit einer ganz neuen Generation interagieren können, wobei Matalas explizit auch "Figuren aus Deep Space Nine und Raumschiff Voyager" erwähnte.

Star Trek: Legacy hat noch kein grünes Licht von Paramount erhalten und befindet sich gegenwärtig nicht in Entwicklung. Laut Matalas sind mit Strange New Worlds, Starfleet Academy und dem Film Section 31 so viele Realfilm-Projekte in Arbeit, dass da kaum Platz für Legacy bleibe.

Im selben Interview mit Cinemablend relativierte er aber die Schwarzmalerei:

Ich glaube, es gibt einen Wunsch danach. Ich würde sagen, die Fans sollten so laut wie möglich sein und der Welt sagen, dass sie [Star Trek: Legacy] sehen wollen. Und vielleicht werden wir eines Tages in der Lage sein, es zu machen.

Wir können also zusammenfassen: Star Trek Picard wurde mit Staffel 3 beendet und im Prinzip ist das gut so. Das Ende ist gelungen und ein feiner Abschied. Stattdessen könnten wir Teile der TNG-Crew in Legacy wiedersehen, was einer erzwungenen 4. Staffel vorzuziehen wäre. Das alles sind aber Gedankenspiele, da Legacy nicht nicht entwickelt wird.