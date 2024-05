Star Trek-Rückkehr nach 30 Jahren: William Shatner ist unter einer Bedingung bereit für neue Kirk-Geschichte

Mit 93 Jahren schließt Sci-Fi-Star William Shatner nicht aus, noch einmal als Captain Kirk in Star Trek aufzutauchen. Obwohl die Figur vor 30 Jahren ums Leben kam.

Vor 30 Jahren hatte William Shatner seinen letzten Auftritt als Captain Kirk. In Star Trek VII - Treffen der Generationen machte der Held aus Raumschiff Enterprise gemeinsame Sache mit Captain Picard (Patrick Stewart) aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert – und kam dabei heroisch ums Leben.

Seitdem ist viel passiert: Shatner wurde zum ältesten Mann, der jemals (in echt) in den Weltraum flog, hatte nicht immer nur nette Sachen über modernes Star Trek zu sagen (via SlashFilm ) und machte klar, dass er nichts von Cameo-Auftritten hält. Ein weiteres Abenteuer als Kirk ist trotzdem nicht ganz ausgeschlossen.

So würde Star Trek-Star William Shatner noch mal als Captain Kirk zurückkommen

Mit Global News sprach der Kanadier jüngst über die Art und Weise, wie er als James T. Kirk zurückkehren könnte und welche Bedingungen dafür innerhalb und außerhalb der Story erfüllt werden müssten.

Es ist beinahe unmöglich, aber es war eine großartige, gutgeschriebene Rolle, und wenn es einen Grund gibt dabei zu sein und es nicht nur ein Cameo-Auftritt ist, sondern einen ehrlichen Grund für einen Auftritt des Charakters, ziehe ich es vielleicht in Betracht.

Paramount Star Trek VII

Für Kirks unwahrscheinliche Rückkehr nach seinem Tod gibt es natürlich viele Sci-Fi-Optionen. Eine davon schlägt Shatner direkt vor:



Eine Firma, die meinen Körper und mein Gehirn für die Zukunft einfrieren will, könnte eine Möglichkeit sein, es zu tun. 'Wir haben Captain Kirks Gehirn eingefroren hier", das wäre doch ein Szenario. 'Lasst uns mal sehen, ob wir ihn zurückbringen können, ein bisschen davon, etwas Salz, etwas Pfeffer. Und oh guckt mal, hier kommt Captain Kirk!'

Trek-Kollege Leonard Nimoy ließ sich vor seinem Tod in den Filmen der Kelvin-Zeitlinie blicken. Darin spielte er den Original-Spock, der sich in die alternative Realität der Vergangenheit verirrt. Für den Kirk-Darsteller waren diese kleinen Gastauftritte bisher nicht attraktiv.

Auch im hohen Alter ist Shatner ein vielbeschäftigter Mann. Erst im letzten Jahr war er als Erzähler Teil der Star Trek-Dokumentation You Can Call Me Bill, vor wenigen Jahren brachte er sein Weihnachtsalbum Shatner Claus heraus und in Masters of the Universe: Revolution war er zuletzt als Keldor zu hören. Nach Star Trek feierte er zudem große Erfolge mit der Anwaltsserie Boston Legal, für die er sowohl mit einem Emmy als auch einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.