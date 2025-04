Star Wars bringt absolute Kult-Figur zurück, die in Episode 8: Die letzten Jedi gestorben ist

Star Wars-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einer beliebten Figur aus der Original-Trilogie freuen, die in Star Wars: Die letzten Jedi das Zeitliche gesegnet hat.

Mit nur einem Satz hat er sich für immer in der Star Wars-Geschichte verewigt: Wenn Admiral Ackbar Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Worte "It's a trap!" alarmierend in den Raum wirft, weiß jeder Fan der Saga, dass ab jetzt nicht mehr zu scherzen ist. Nun dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit dem Mon Calamari freuen.

Vor wenigen Stunden fand auf der Star Wars Celebration in Japan ein großes Panel zu Ahsoka statt, bei dem Serienschöpfer Dave Filoni und Co. auf die Entstehung der 1. Staffel zurückblickten und uns ebenfalls einen kleinen Ausblick auf die kommenden Folgen gab. Dazu gehörte auch die Rückkehr Admiral Ackbar.

Ahsoka Staffel 2 bringt Star Wars-Fanliebling Admiral Ackbar in neuen Folgen bei Disney+ zurück

Mit einem Behind-the-Scenes-Bild verkündete Filoni, dass Admiral Ackbar in der 2. Staffel von Ahsoka zurückkehren und eine noch größere Rolle als zuvor einnehmen wird. Genau genommen teaste er sogar eine unmittelbare Konfrontation mit dem unheimlichen Bösewicht der Serie: Ackbar legt sich mit Großadmiral Thrawn an.

Admiral Ackbar tauchte in Die Rückkehr der Jedi-Ritter erstmals im Star Wars-Universum auf und feierte im Zuge der Sequel-Trilogie sein Comeback auf der großen Leinwand. Das war allerdings nicht von allzu langer Dauer: In Star Wars: Die letzten Jedi segnete er das Zeitliche, als sein Schiff von der Ersten Ordnung angegriffen und zerstört wurde.



Da Ahsoka aber vor den Ereignissen der Sequel-Trilogie angesiedelt ist, kann die Figur problemlos zurückkehren. Bereits in der 1. Staffel holte Filoni den Mon Calamari für zwei Auftritte (Folge 1 und Folge 7) zurück. Nachdem es sich bei diesen nur um kurze Momente handelte, scheint Ackbar in der 2. Staffel deutlich präsenter zu sein.



Nachfolgend bekommt ihr einen Blick hinter die Kulissen:

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Bis war Admiral Ackbar wieder auf den heimischen Bildschirmen sehen, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Da die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Ahsoka erst nächste Woche starten, trifft die Serie voraussichtlich erst 2026 bei Disney+ ein.