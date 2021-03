Star Wars: Die abgefahrene neue Baby Yoda-Puppe rülpst, mampft und will ständig Umarmungen

Es gibt eine neue Baby Yoda-Puppe. Das Star Wars-Phänomen kommt so realistisch in die Kinderzimmer wie nie zuvor. Die Puppe bringt sämtliche (nervige) Eigenschaften mit.

Baby Yoda ist ein Schnuckel, dessen Charme selbst durch die dickste Rüstung dringt. Er ist frech und verfressen, aber wir verzeihen Grogu selbst die schlimmsten Fehltritte. Die Spielzeug-Versionen des Popkultur-Phänomens sind seit der ersten The Mandalorian-Staffel der Renner.

Seit kurzem ist die bislang realistischste und mit den meisten (nervtötenden) Funktionen Ausgestatte Baby Yoda-Puppe vorbestellbar. Sie ist mechanisch, kann ihre Gliedmaßen elektronisch bewegen und verfügt über interaktive Reaktionen. Außerdem stößt sie herzerweichende Soundeffekte aus.

Star Wars: Was die neue Baby Yoda kann und was sie von euch verlangt

Liebe ist keine Einbahnstraße. Anders als die bisherigen Spielzeuge hat dieser putzige Plastik-Grogu Bedürfnisse, die er mit Nachdruck artikuliert. Dieser Baby Yoda ist ein Fulltime-Job. Pedro Pascals Mando hat uns gewarnt.

© Hasbro/Disney Baby Yoda, die neue Puppe

Er will umarmt werden.

Er will auf den Arm genommen werden und streckt dabei die Arme nach oben, sodass ihr gar nicht anders könnt.

Er will Kekse.

Er will mit Suppe gefüttert werden.

Er kann die Macht kontrollieren.

Für den letzten Punkt muss man das Wesen entweder ausreichend reizen oder aber die Figur 3 Mal berühren, sodass sie die Machtkontroll-Bewegung aus der Serie nachstellt. Informationen zu Größe und Gewicht erhaltet ihr oben über den Amazon-Link. So viel sei gesagt: Auch anatomisch kommt die Puppe ihrem Vorbild erstaunlich nah.

Baby Yoda: Die Puppe mit allen Funktionen im Video

Leider erscheint die Puppe erst am 1. Dezember 2021, also zum Weihnachtsgeschäft. Vorbestellen könnt ihr diese Handvoll Niedlichkeit und Bedürftigkeit aber bereits.

Podcast für Star Wars-Fans: Wie gut ist The Mandalorian Staffel 2?

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Dafür spricht Jenny mit den beiden Star Wars-Experten Matthias und Yves. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrund-Infos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.



