Star Wars: Endlich kommt eine völlig neue Geschichte, inspiriert von Indiana Jones

Die Star Wars-Serie von Leslye Headland erzählt eine völlig neue Geschichte aus der weit entfernten Galaxis. Nun spricht die Serienschöpferin über das heiß erwartete Projekt.

Boba Fett in The Mandalorian, die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi und ein Prequel mit Cassian Andor: Star Wars blüht auf Disney+ auf, ist uns bisher aber eine originelle Idee schuldig. Sämtliche Serienprojekte beziehen sich auf etablierte Figuren und Ereignisse aus der Skywalker-Saga. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Star Wars: Neue Figuren und Schauplätze auf Disney+

Die Rede ist von Leslye Headlands Star Wars-Serie. Diese wurde im April angekündigt, seitdem ist es sehr ruhig um das Projekt geworden. Nun meldet sich die Serienschöpferin in einem Interview mit Fantastic Frankey (via Collider ) zu Wort und liefert weitere Details zu dem noch unbetitelten Star Wars-Ableger.

Besonders betont sie das Versprechen der neuen Geschichte:

Ich würde sagen, dass [die Serie] in einer Ecke des Universums und in einer Ecke der Zeitlinie spielt, von der wir nicht viel wissen. [...] Es wird ein paar Dinge geben, die wir im Kanon noch nicht diskutiert haben. Dazu kommen Figuren, die ihr noch nicht kennt.

Am interessantesten gestaltet sich die unerwartete Inspiration, die Headland für ihren Star Wars-Pitch bei Lucasfilm nennt:



Für mich geht es weniger darum, mich filmisch oder künstlerisch durchs Star Wars-Universum zu bewegen. Ich durchforste es vielmehr geographisch und begeben mich buchstäblich auf eine Reise. Als wir [die Serie] gepitcht haben, ließ ich meine/n Designer/in dieses Indiana Jones-ähnliche 'Wir gehen hierhin und dann gehen wir hierhin' kreieren - mit der kleinen gestrichelten roten Linie.

© Paramount Indiana Jones

Das hört sich so an, als werden wir in der Star Wars-Serie viele verschiedene Orte kennenlernen, die uns eine neue Facette der weit entfernten Galaxis zeigen. Darüber hinaus sind zwei weitere Eckpunkte bekannt:

Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich weibliche Figuren

Die Serie besitzt Action-, Thriller und Martial-Arts-Elemente

Leslye Headland, eine frische Star Wars-Stimme

Ein großer Reiz an dieser Star Wars-Serie ist nicht nur das Versprechen einer neuen Geschichte. Auch Leslye Headland ist eine spannende Autorin und Regisseurin, die ihr Talent bereits vielseitig unter Beweis gestellt hat.

Da wäre etwa die schonungslose Komödie Die Hochzeit unserer dicksten Freundin und die berührende Romcom Sleeping with Other People. Ihren größten Hit landete sie letztes Jahr bei Netflix mit Matrjoschka, einer entfesselten Variation von Und täglich grüßt das Murmeltier.

Überzeugt euch selbst mit dem Trailer zu Matrjoschka:

Matrjoschka - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wenn Leslye Headland diese Energie ins Star Wars-Universum bringt, können wir uns definitiv auf eine Geschichte freuen, die wir so noch nicht gesehen haben. Wie sich Star Wars auf Disney+ * anfühlt, zeigt aktuell die 2. Staffel von The Mandalorian, die seit dem 30. Oktober 2020 läuft.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was erwartet ihr euch von Leslye Headlands Star Wars-Serie?