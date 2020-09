Star Wars-Fans sicher: Das ist Kylo Ren im Dune-Trailer

Der Dune-Trailer ist endlich da und einige Ähnlichkeiten zur Star Wars-Saga sind offensichtlich. Fans und der Amazon-Account sahnen mit der absichtlichen Verwechslung Likes ab.

Entsteht hier ein neuer Meme-Klassiker? Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Dune-Helden Paul Atreides und dem Star Wars-Schurken Kylo Ren hatten Fans schon nach den ersten Bildern zum Sci-Fi-Film festgestellt. Der Twitter-Account springt als Trittbrettfahrer nun auf den Kylo-Zug auf und macht sich über den gestern veröffentlichten Dune-Trailer lustig.

Amazon "verwechselt" Star Wars mit Dune

Wüstenpanorama, schwarzes, komplexes Gewand, eine gequälte Ausstrahlung die sagt, "Meine Eltern haben mich nie geliebt und ich will eigentlich nur den ganzen Tag dramatisch rauchen und Pink Floyd hören": Die ästhetischen Parallelen zwischen Kylo und Paul sind offensichtlich. Er liegt direkt vor einem, man muss den Witz nur aufheben. Hier das Ergebnis:

Und das Dune-"Original":

© Warner Timothée Chalamet in Dune als Paul Atreides

Noch mehr Kylo-Ren-Reaktionen bei Twitter

Nicht Kylo Ren: Das ist Timothée Chalamets Rolle in Dune

Paul ist der ist der Held der Dune-Saga von Frank Herbert, Indie-Darling Timothée Chalamet übernimmt die Hauptrolle unter anderem von Kyle MacLachlan, der die Figur in David Lynchs Interpretation aus den 80ern spielte.

21.000 Jahre in der Zukunft muss der Adelsspross Paul Atreides seine Heimat verlassen und auf den Planeten Arrakis ziehen, wo er die Interessen seiner Familie vertreten soll. Die anderen Häuser haben ihre Vertreter jedoch ebenfalls in Stellung gebracht und warten darauf, den Neuankömmling, der möglicherweise der Messias ist, in die Falle zu locken.



Auf den schmalen Schultern des jungen Paul lastet also viel Verantwortung. Dune wird am 17. Dezember 2020 seinen deutschen Kinostart begehen.

Habt ihr Lust auf Dune und kann die Saga mit Star Wars mithalten?