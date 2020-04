Nächstes Sci-Fi-Highlight: Dune sieht aus wie ein heimliches Kylo Ren-Prequel

Endlich gibt es das erste offizielle Bild aus Denis Villeneuves aufwendiger Dune-Verfilmung. Zu sehen ist Timothée Chalamet als Paul Atreides. Es könnte sich auch um ein Kylo Ren-Prequel handeln.

Lange Zeit war es ruhig um Denis Villeneuves Neuverfilmung von Dune, doch nun scheint die Marketingmaschine für den Science-Fiction-Blockbuster langsam, aber sicher anzulaufen. Im Dezember soll der Film in die Kinos kommen. Die Vanity Fair bescherte uns am Wochenende einen ersten Blick auf Hauptdarsteller Timothée Chalamet.

Er spielt Paul Atreides, der in der David Lynch-Version von Kyle MacLachlan verkörpert wurde. In schwarzer Robe steht Timothée Chalamet an einem grauen Strand und weckt dabei vor allem Erinnerungen an eine Figur: Kylo Ren. Es wirkt geradezu, als hätte sich der Bösewicht der neuen Star Wars-Trilogie ins falsche Franchise verirrt.

Erstes Bild von Timothée Chalamet in Dune

Schlussendlich sollten wir uns jedoch im Fall von Paul Atreides auf eine völlig andere Geschichte gefasst machen. Der Protagonist von Frank Herberts Dune-Saga befindet sich zwar auch an einem ungewissen Punkt in seinem Leben, noch ist er aber nicht zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht hin- und hergerissen.

© Warner Bros. Timothée Chalamet in Dune

Stattdessen beobachten wir Paul Atreides gerade, wie er seinen Heimatplaneten verlässt. Hierbei handelt es sich um die Wasserwelt Caladan, der dritte Planet des Delta-Pavonis-Systems. Sein Ziel ist der gefährliche Wüstenplanet Arrakis, wo seine wohlhabende Familie nur bedingt willkommen ist. Der Kampf um das wertvolle Spice schafft viele Feinde. Besonders das Haus Harkonne entpuppt sich als großer Rivale.

Dune versammelt einen unglaublichen Cast

Gegenüber Vanity Fair beschreibt Timothée Chalamet den Weg seiner Figur als eine Anti-Heldengeschichte. Paul Atreides sucht nicht das Abenteuer, sondern fürchtet sich geradezu davor. Vermutlich wäre er lieber auf seinem Caladan geblieben, anstatt sich in diese umkämpfte Wüstenwelt zu begeben, in der auch gigantische Sandwürmer ihr Unwesen treiben, bei denen auch Kylo Ren vor Ehrfurcht gezittert hätte.

© Disney Kylo Ren in Star Wars 8: Die letzten Jedi

Timothée Chalamet ist nicht der einzige Star an Bord des Projekts. Nachfolgend haben wir den überaus beeindruckenden Dune-Cast aufgelistet.

Auch Hinter der Kamera weiß Dune zu beeindrucken. Regisseur Denis Villeneuve inszenierte zuletzt die hervorragenden Science-Fiction-Filme Arrival und Blade Runner 2049. Für die Filmmusik ist derweil Hans Zimmer verantwortlich, während Joe Walker den Schnitt übernimmt. Am gespanntesten dürften wir aber wohl auf die Arbeit von Kameramann Greig Fraser sein. Das erste Bild sieht zumindest sehr stimmungsvoll aus.

Sollte uns keine kurzfristige Verschiebung erwarten, dann startet Dune am 17. Dezember 2020 in den deutschen Kinos. Der Plan sieht außerdem vor, dass Denis Villeneuve auch einen zweiten Teil inszeniert, während aktuell die Spin-off-Serie Dune: The Sisterhood für den Streaming-Dienst HBO Max entwickelt wird.

Wie gefällt euch das erste Bild von Timothée Chalamet in Dune?