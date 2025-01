Star Wars-Gerücht: Ewan McGregor wieder als Obi-Wan Kenobi im Klonkrieg – mit Anakin und Ahsoka

Kehrt Ewan McGregor nochmal ins Star Wars-Universum zurück? Laut einem neuen Gerücht soll sein Obi-Wan Kenobi erneut auf den von Hayden Christensen gespielten Anakin Skywalker treffen.

In der Prequel-Trilogie war Ewan McGregor von 1999 bis 2005 als Obi-Wan Kenobi zu sehen. Vor drei Jahren brachte er den legendären Jedi-Ritter für ein weiteres Abenteuer in die weit entfernte Galaxis zurück – dieses Mal in Form einer sechsteiligen Realserie. Wie es aussieht, ist seine Star Wars-Reise noch nicht vorbei.

Laut einem neuen Gerücht werden wir nicht nur McGregor erneut im Star Wars-Universum sehen. Offenbar erwartet uns eine weitere Reunion mit Hayden Christensen, der seit Episode II das Gesicht von Anakin Skywalker und inzwischen auch Darth Vader ist. Wo das Ganze stattfinden soll? In der 2. Staffel von Ahsoka bei Disney+.

Star Wars: Ewan McGregor, Hayden Christensen und Ariana Greenblatt angeblich in Ahsoka Staffel 2

Star Wars News Net fasst das aufregende Star Wars-Gerücht zusammen, das insgesamt mit drei spannenden Namen für eine potenzielle Rückkehr aufwartet:

Nachdem Hayden Christensen bereits in der 1. Staffel von Ahsoka sowohl in Flashbacks als auch als Machtgeist und Erscheinung auftauchte, soll er ebenfalls in der 2. Staffel ein entscheidender Teil der Geschichte sein. Das ergibt inhaltlich durchaus Sinn, immerhin war Anakin Ahsokas Meister.

Die 2. Staffel von Ahsoka soll noch mehr Flashbacks in die Zeit der Klonkriege beinhalten. An diesem Punkt kommt Ewan McGregors Obi-Wan Kenobi ins Spiel. Vielleicht sehen wir zum ersten Mal eine gemeinsame Mission von Obi-Wan, Anakin und Ahsoka im Live-Action-Gewand – inklusive der Jedi-Rüstungen.

Der dritte Teil des Gerüchts dreht sich um Ariana Greenblatt, die in der 1. Staffel die junge Ahsoka Tano in den Sequenzen in der Vergangenheit verkörperte. Das dürfte keine Überraschung sein: Die Flashback-Episode in Ahsoka wurde von Fans mit großer Begeisterung aufgenommen.

Doch woher kommt das Gerücht? Kristian Harloff , der aus der Collider-Ecke stammt und auf YouTube einen Kanal rund um Popkultur betreibt, enthüllte die Informationen in einem Livestream. In der Vergangenheit hat er mit einzelnen Scoops richtig gelegenen. Die Obi-Wan-Info wird zudem von Hollywood-Insider Daniel Richtman unterstützt.

Ausgehend vom aktuellen Kurs, den Lucasfilm mit Serien wie Ahsoka fährt, wirkt das Gerücht plausibel. Dennoch sollten wir Vorsicht walten lassen. Bisher gibt es nämlich keine Bestätigung, weder von offizieller Seite noch von einem Branchenmagazin wie Variety, Deadline oder dem Hollywood Reporter. Gerüchtiger werden Gerüchte nicht.

Gute Voraussetzung: Ewan McGregor liebt Obi-Wan Kenobi und würde ihn jederzeit wieder spielen

McGregor selbst hat nach dem Ende von Obi-Wan Kenobi mehrmals verlauten lassen, dass er einer weiteren Star Wars-Rückkehr offen gegenübersteht. Erst im September gab er seine nach wie vor anhaltende Begeisterung für das Franchise gegenüber Variety zu Protokoll, damals im Hinblick auf eine 2. Staffel von Obi-Wan Kenobi:

Ich hoffe wirklich, dass wir die Chance bekommen, noch eine [Staffel] zu machen. Zwischen dem Ende der Serie und dem Leinwandauftritt von Alec Guinness mit Luke Skywalker gibt es meiner Meinung nach noch ein paar weitere Geschichten zu erzählen.

Da Lucasfilm bisher jedoch keine Signale Richtung der Verlängerung von Obi-Wan Kenobi gegeben hat, bietet sich Ahsoka als Alternative an. Es gibt aktuell kein anderes Star Wars-Projekt, das noch stärker mit der Prequel-Ära (und Rebels) verbunden ist. Nicht einmal The Mandalorian kann da mit seinen zahlreichen Cameos mithalten.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Für die 2. Staffel von Ahsoka existiert bis dato kein konkreter Zeitplan. Sollten die Dreharbeiten dieses Jahr noch beginnen, könnte ein Starttermin Ende 2026 realistisch sein. Immerhin scheint der Casting-Prozess bereits zu laufen. Erst letzte Woche erreichte uns die Nachricht, dass Rory McCann in die Fußstapfen des verstorbenen Ray Stevenson tritt und den geheimnisvollen Baylan Skoll in der 2. Staffel spielt.