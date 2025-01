Star Wars-Fans warten seit 22 Jahren auf diese Verfilmung: Eine der besten Geschichten der Saga soll als Serie kommen

Es bleibt spannend im Star Wars-Universum. Nicht nur wird aktuell der Filmbereich weiter ausgebaut. Auch bei den Serien sind im Hintergrund ein paar spannende Entwicklungen im Gange.

Das Star Wars-Franchise hat zahlreiche Baustellen, an denen aktuell gearbeitet wird. Vor allem im Kino war das Franchise seit inzwischen sechs Jahren nicht mehr vertreten. Deswegen priorisiert Lucasfilm die Entwicklung von neuen Leinwandstoffen, angefangen bei The Mandalorian & Grogu, der 2026 ins Kino kommt.

Auch im Bereich der Live-Action-Serien tun sich mehr und mehr Fragen auf. Diese Woche endet die 1. Staffel von Skeleton Crew, im April geht das Finale von Andor an den Start. Die einzige Realserie, die dann noch in Produktion ist, hört auf den Namen Ahsoka. Was kommt danach? Jetzt gibt es einen neuen Hinweis.

Knights of the Old Republic-Serie angeblich in Entwicklung

Forbes hat ein Gerücht des gut vernetzte Hollywood-Insiders Daniel Richtman aufgegriffen, das seit ein paar Tagen die Runde macht. Auf der Suche nach der nächsten großen Live-Action-Serie könnte Lucasfilm auf ein Videospiel aus dem Jahr 2003 gestoßen sein: Knights of the Old Republic. Jetzt könnte die Verfilmung kommen.

Lucsfilm hat sich bisher nicht offiziell zu dem Gerücht geäußert. Allzu überraschend dürfte es aber nicht für all diejenigen sein, die sich schon länger mit der Entwicklung des Star Wars-Franchise beschäftigen. Schon 2019 sprach Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy über eine Knights of the Old Republic-Verfilmung.

Damals war noch von einem Film die Rede. Laut dem neuen Gerücht scheint sich das Projekt in eine Serie umgewandelt zu haben. Knights of the Old Republic wäre nicht das erste fürs Kino geplante Projekt, das später in episodischer Form für den Streaming-Dienst Disney+ neu aufgestellt wurde. Obi-Wan Kenobi ist das beste Beispiel dafür.

Eine der beliebtesten Star Wars-Geschichten als Serie?

Die Videospielvorlage zu Knight of the Old Republic steht bei Star Wars-Fans sehr hoch im Kurs und hat mit Knights of the Old Republic II: The Sith Lords 2004 eine direkte Fortsetzung erhalten. Ein dritter Teil wurde angekündigt, ist jedoch nie erschienen. Stattdessen gab es 2011 das verwandte Spiel Star Wars: The Old Republic.

Der erste Teil ist rund 4000 Jahre vor der Originaltrilogie auf der Star Wars-Timeline angesiedelt. Spieler:innen müssen als Jedi den finsteren Sith-Lord Darth Malak ausfindig machen und besiegen, ehe dieser eine Armee entfesseln und die Galaxis ins Chaos stürzen kann. Ob diese Geschichte genau so verfilmt wird, ist unklar.

Generell fällt es auf Basis der derzeitigen Informationslage sehr schwer, richtig einzuschätzen, wie weit fortgeschritten die Knights of the Old Republic-Serie ist. Vielleicht gibt es bald konkretere Informationen, wenn Lucasfilm im April auf der Star Wars Celebration Japan einen Einblick in die Zukunft des Franchise gewährt.

Der nächste Star Wars-Termin, den ihr euch rot im Kalender markieren solltet, ist der 23. April 2025. Dann startet die 2. Staffel von Andor bei Disney+. Und falls ihr noch weiter in die Zukunft planen wollt, könnt ihr euch auch den 21. Mai 2026 anstreichen, um pünktlich zum deutschen Kinostart in The Mandalorian & Grogu zu sitzen.