Star Wars-Legende Mark Hamill bringt Spongebob-Fans gegen sich auf und der Grund ist seit Jahrhunderten tot

Im kommenden Spongebob Schwammkopf-Film wird Star Wars-Star Mark Hamill einer kultigen Figur aus der Reihe seine Stimme leihen. Fans passt das gar nicht.

Neben seiner Paraderolle als Luke Skywalker im Star Wars-Universum hat Mark Hamill schon Erfahrung als Sprecher im Animations- und Zeichentrick-Bereich gesammelt. Zu den bekanntesten Figuren, denen er eine Stimme geliehen hat, zählt Batman-Bösewicht Joker in Filmen wie Batman of the Future - Der Joker kommt zurück.

Wie jetzt verkündet wurde, wird Hamill bald einen weiteren animierten Charakter sprechen. Seine Beteiligung wird von Fans aber jetzt schon kritisch aufgenommen.

Mark Hamill spricht Spongebob-Figur und Fans wollen lieber Originalsprecher zurück

Laut Deadline wurde auf der aktuellen Comic Con in San Diego angekündigt, dass Mark Hamill im kommenden Animationsfilm The SpongeBob Movie: The Search For SquarePants die Rolle des Fliegenden Holländers sprechen wird.

Der Fliegende Holländer ist im Spongebob-Franchise ein grün leuchtender Geist, der einem Piraten aus dem 18. Jahrhundert ähnelt. Als schauriger Bösewicht ist er in der Serie in über 10 Folgen aufgetaucht.

Nickelodeon Der Fliegende Holländer in Spongebob Schwammkopf

Im englischen Original wurde er bislang von Brian Doyle-Murray gesprochen, was Fans bei der Meldung über Hamills Neubesetzung teilweise wütend stimmt.

Unter einem X-Post der Ankündigung wünschen sich viele Doyle-Murray zurück und fragen sich, ob Hamill womöglich aufgrund seines größeren Star-Faktors verpflichtet wurde. Ob der Originalsprecher ausgetauscht wurde oder von sich aus nicht zurückkehren wollte, ist nicht bekannt. In der deutschen Fassung wurde die Figur von Hans Teuscher und Axel Lutter gesprochen.

Wann startet der neue Spongebob Schwammkopf-Film im Kino?

Bei uns läuft The SpongeBob Movie: The Search For SquarePants for ab dem 18. Dezember 2025 auf der großen Leinwand. Wer den Fliegenden Holländer in der synchronisierten Fassung spricht, ist noch nicht bekannt.