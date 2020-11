Star Wars-Lego günstiger bei Amazon: R2D2-Modell steuerbar per App

Am Black Friday gibt es die interaktive R2D2-Figur von Lego günstiger im Angebot + zwei weitere Droiden. Die Roboter sind per App programmierbar. Perfekt für Bastler/innen.

Heute am ersten Teil des Black Fridays bietet Amazon das Lego-Set Star Wars BOOST Droide vergünstigt an. Es handelt sich dabei um App-gesteuerte und programmierbare Star Wars-Figuren, angeführt vom berühmten Droiden R2D2. (Alle Black Friday-Angebote bei Amazon* )

Enthalten sind zwei weitere Roboter, die ebenfalls mit dem Smartphone Tablett gesteuert werden können. Am Black Friday ist das Lego-Spielzeug um 10 Prozent runtergesetzt und eignet sich damit für einen Vorgriff auf die Weihnachtseinkäufe.

Black Friday-Angebot bei Amazon: Das ist enthalten im Lego-Star Wars-Set

Das Set umfasst:

R2D2

einen Gonk-Droiden

einen Maus-Droiden

1.177 Lego-Teile



Die Lego-Figuren sind bis zu 20 Zentimeter hoch.

Das Set enthält überdies folgende technische Geräte für die Steuerung:

einen Farb- & Abstandssensor,

einen interaktiven Motor

einen Move Hub

Wenn die Roboter zusammengebaut sind, können sie via App gesteuert und programmiert werden. Lego stellt die kostenlose LEGO Star Wars BOOST für ausgewählte iOS-, Android- und Fire-Smartgeräte bereit.

Für wen eignet sich das R2D2-Modell von Lego-Star Wars?

Empfohlen ist das Set ab einem Alter von 8 Jahren. Es eignet sich sowohl für Sammler/innen als auch für Kinder, die Spaß am Basteln haben und erste spielerische Schritte in die Welt des Programmierens unternehmen wollen. Am Ende werden sich vor allem Star Wars-Fans über das Geschenk freuen. (Auch spannend: Jedi-Bademantel *)



Amazon und Co.: Verlängertes Umtauschrecht bei Black Friday-Angeboten

In der Black Friday-Woche kaufen viele die Geschenke für Weihnachten. Das normale Umtauschrecht würde allerdings ablaufen, bevor ihr das Geschenkpapier vom Paket abgewickelt habt.

Viele Händler wie MediaMarkt und Saturn bieten deshalb speziell für ihre Black November-Angebote ein verlängertes Umtauschrecht an. Vom 3. November bis zum 16. Dezember gekaufte Produkte könnt ihr bei beiden Händlern bis zum 31. Dezember umtauschen.

Amazon ist noch etwas großzügiger. Produkte, die zwischen dem dem 1. Oktober und dem 31. Dezember versendet, könnt ihr bis zum 14. Januar 2021 zurückgeben.

