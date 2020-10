Star Wars: Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor macht endlich Fortschritte

Ewan McGregor schafft endlich Klarheit darüber, wann die Dreharbeiten zur Obi-Wan Kenobi-Serie anfangen. Erst nächstes Jahr wird die erste Klappe für das neue Star Wars-Projekt fallen.

Die Rückkehr von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi gehört wohl zu den aufregendsten Ereignissen, die uns in Zukunft im Star Wars-Universum erwarten. Gerüchte über einen entsprechenden Kinofilm gab es schon vor Jahren. Inzwischen ist klar, dass sich das Projekt in eine Serie verwandelt hat und bei Disney+ veröffentlicht wird.

Doch wann fangen sie endlich an, die Dreharbeiten zur Obi-Wan Kenobi-Serie? Die letzte Meldung, die uns dazu erreichte, erklärte den September zum Drehstart. Doch daraus ist offensichtlich nichts geworden, denn die erste Klappe ist noch lange nicht gefallen. Nun meldet sich Ewan McGregor zu Wort und bringt Licht ins Dunkle.

Star Wars: Dreharbeiten der Obi-Wan-Serie März 2021

Wie Variety berichtet, hat der Obi-Wan Kenobi-Darsteller in der Graham Norton Show verraten, dass die Dreharbeiten im März 2021 starten. Abseits der üblichen Corona-Verzögerung musste das Projekt zuletzt einen Wechsel an der kreativen Spitze verkraften. Jetzt sieht es aber so aus, als rückt die Obi-Wan-Rückkehr immer näher.

Nachfolgend könnt ihr euch Ewan McGregors Auftritt in der Graham Norton Show anschauen:

Ursprünglich sollte Hossein Amini die neue Star Wars-Serie auf Disney+ in Stellung bringen, ehe Joby Harold diese Aufgabe übertragen wurde. Als Regisseurin ist weiterhin Deborah Chow involviert, die bereits zwei Episoden von The Mandalorian inszenierte. Bei der Obi-Wan Kenobi-Serie übernimmt sie die gesamte Staffel.

Obi-Wan Kenobi: Eine Miniserie im Star Wars-Universum

Kathleen Kennedy bestätigte kürzlich, dass wir es hier mit einer Miniserie zu tun haben. Dieser Umstand lässt darauf hoffen, dass die Geschichte nicht künstlich in die Länge gezogen wird. Stattdessen ergibt sich durch den abgesteckten Rahmen die Möglichkeit, ein konzentriertes Star Wars-Kapitel zwischen Episode 3 und 4 zu erzählen.

Ewan McGregor spielt Obi-Wan Kenobi damit zum vierten Mal, nachdem er bereits in allen Teilen der Prequel-Trilogie zu sehen war. Zuvor wurde die Rolle von Alec Guinness verkörpert. Diesen nennt McGregor bei seinem Auftritt in der Graham Norton Show als große Inspiration für seine Verkörperung von Obi-Wan Kenobi.

