Star Wars Outlaws jetzt vorbestellen und Vorteile sichern: Alles, was ihr über die verschiedenen Editionen wissen müsst

Star Wars Outlaws erscheint im August und kann jetzt in verschiedenen Editionen vorbestellt werden. Wir stellen euch die Fassungen des Open-World-Spiels für PS5, XBOX und PC vor.

Nach Jedi Star Wars: Survivor * erscheint am 30. August das neue Spiel Star Wars Outlaws * in verschiedenen Editionen. In dem Sci-Fi-Abenteuer stürzt ihr euch als Kleinkriminelle Kay Vess in ein weitläufiges Weltraumabenteuer.

Star Wars Outlaws - Gold Edition Deal Zu Amazon

Die verschiedenen Editionen von Star Wars Outlaws

Im Dschungel der verschiedenen Editionen geben wir euch einen Überblick. In der Limited Edition * bekommt ihr die Bonuspakete Kesselflieger und Schurkenunterwanderer, mit dem ihr den Gleiter und das Raumschiff sowie Kay, Nix und die Bahnbrecher ausstatten könnt. Die exklusive Special-Edition gibt es bei MediaMarkt * und Saturn *. Sie ist das Konkurrenzprodukt zu Amazon und stattet die Figuren mit dem Sabocc-Schlitzohr-Paket aus, anstelle von dem Schurkenunterwanderer.

Amazon Star Wars Outlaws Gold Edition

Mit der Gold Edition * könnt ihr Star Wars: Outlaws schon drei Tage vor dem offiziellen Starttermin zocken. Neben dem Bonuspaket gibt es noch den Season-Pass mit zwei handlungsbasierte Erweiterungen und der sofort verfügbaren Zusatzmission Jabbas Schachzug. Außerdem habt ihr Zugriff auf weitere kosmetische Gegenstände.

Die Standard-Variante, die nur das Bonuspaket Kesselflieger und die Ultimate Edition könnt ihr in den Stores von Ubisoft , PlayStation und Xbox erwerben. Letztere ist am umfangreichsten und enthält neben den bereits genannten Extras der Gold Edition noch ein digitales Artbook.

Darum geht es in Star Wars Outlaws

Ihr spielt die Kleinkriminelle Kay Vess, die für den Schurken Sliro einen Auftrag verpatzt hat und nun auf der Abschussliste steht. Im Action-Adventure befindet ihr euch in einer weitgehend offenen Welt, in der euch der Alien Nix zur Seite steht. Neben bekannten Planeten ist Toshara neu im Spiel zu finden, der der eine Mischung aus Dschungel und Savanne bietet.

Ubisoft zufolge soll ein Planet zwei bis dreimal so groß sein, wie eine Region in Assassin's Creed Odyssee*. Das heißt je nachdem wie gründlich ihr die Welt erkunden möchtet, könnt ihr auf einem Planeten zwischen ein paar Tagen und zwei bis drei Wochen Beschäftigung finden.

Zeitlich spielt Star Wars Outlaws zwischen den Filmen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Im Trailer zum Spiel sehen wir auch ein bekanntes Gesicht wieder: Qi'ra. Die Anführerin der Organisation Crimson Dawn wurde im Spin-Off-Film Solo: A Star Wars Story von Emilia Clarke verkörpert. Welche Rolle sie im Spiel haben wird, ist bislang unbekannt.

Einstimmen auf Star Wars Outlaws mit dem Clone Trooper-Helm

Für spannende Rollenspiele oder als Sammlerstück in der Vitrien findet ihr bei Amazon den Clone-Trooper-Helm der Phase II * im befristeten Angebot. Der authentische Helm aus der The Black Series Reihe von Hasbro ist mit einem Stimmverzerrer und vielen Details versehen, die nah an das Original herankommen.

Damit ist er auch bei Cosplay-Veranstaltungen der perfekte Begleiter. Zurzeit spart ihr auf den Clone-Trooper Helm 18 Prozent und könnt euch damit die Wartezeit auf Star Wars Outlaws versüßen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.