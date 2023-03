Star Wars: Rogue One 2 kommt nicht, aber bei Disney+ könnt ihr die großartige Vorgeschichte sehen

Rogue One: A Star Wars Story war extrem erfolgreich an den Kinokassen. Teil 2 wird es allerdings nicht geben. Stattdessen wurde die Geschichte um eine Prequel-Serie bei Disney+ erweitert.

Mit Rogue One: A Star Wars Story hat Regisseur Gareth Edwards einen der besten und wertvollsten Star Wars-Filme der vergangenen Jahre geschaffen. Nicht nur ist der Ableger der Sternensaga extrem beliebt bei den Fans. Das Spin-off war ein großer Erfolg an den Kinokassen – und hat eine ganze Serie nach sich gezogen.

Als Rogue One 2016 in die Kinos kam, war es alles andere als selbstverständlich, dass der Film am Box-Office die Milliarden-Marke passieren würde. Lucasfilm und Disney wagten sich zum ersten Mal aus der vertraute Skywalker-Umgebung heraus und erzählten eine eigenständige Geschichte, die zu Krieg der Sterne hinführt.

Statt Rogue One 2 gibt es Andor bei Disney+: Es ist die bisher beste Star Wars-Serie

Das Finale von Rogue One ist Fluch und Segen zugleich: Edwards findet ein emotionales, düsteres und konsequentes Ende. Rogue One 2 ergibt danach allerdings keinen Sinn. Aus diesem Grund wurde der Film um eine Prequel-Serie erweitert, die letztes Jahr bei Disney+ gestartet ist und die Vorgeschichte erzählt. Die Rede ist von Andor.

Hier könnt ihr den Trailer zu Andor schauen:

Andor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Andor setzt fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One ein und rückt den von Diego Luna gespielten Cassian Andor in den Vordergrund. Bevor sich dieser der Rebellion angeschlossen hat, befand er sich auf der Suche nach seiner verschollenen Schwester. Ein Doppelmord in der Dunkelheit wird ihm jedoch zum Verhängnis.

Während das Imperium auf seinen Fersen ist, kommt er mit verschiedenen Figuren aus dem Kreis der Rebellion in Kontakt. Er wird für eine gefährliche Mission rekrutiert, landet in einem Gefangenenlager und muss erleben, wie sein Heimatplanet unter dem Machtarm des Imperators leidet. Das Ergebnis ist die bisher beste Star Wars-Serie.

Das Vermächtnis von Rogue One: Andor Staffel 2 befindet sich bereits in Produktion

Die 1. Staffel von Andor umfasst insgesamt 12 Episoden. Die 2. Staffel wird aktuell gedreht und feiert voraussichtlich 2024 ihre Premiere bei Disney+. Darüber hinaus hat Star Wars kürzlich eine weitere Rogue One-Figur zurückgebracht. Der Bösewicht Orson Krennic taucht in der Star Wars-Animationsserie The Bad Batch auf.

Rogue One beweist einen langen Atem. Obwohl es vor sieben Jahren so aus sah, als würden wir Teil 2 niemals sehen, hat das Franchise diverse Wege gefunden, um die Marke Rogue One auszubauen. Es ist durchaus vorstellbar, dass uns in Zukunft weitere Ableger mit Verbindungen zu dem gefeierten Star Wars-Film erwarten.

