Star Wars-Überraschung auf Disney+: Unerwartetes Simpsons-Crossover enthüllt

Morgen, am Star Wars Day, erwartet uns nicht nur der Start von The Bad Batch auf Disney+. Auch ein Crossover mit den Simpsons wurde soeben angekündigt.

Star Wars-Fans rund um den Globus fiebern dem 4. Mai entgegen. Das hat einen bestimmten Grund, denn der 4. Mai ist der offizielle Star Wars-Feiertag. Um diesen Tag gebührend zu zelebrieren, hat sich Disney+ ein besonderes Programm ausgedacht.

Bekannt war bisher, dass die neue Animationsserie Star Wars: The Bad Batch mit einer 70-minütigen Pilotfolge ihre Premiere feiern wird. Wie sich nun herausstellt, ist das nicht das einzige Häppchen, das wir aus der weit entfernten Galaxis zu Gesicht bekommen.

Maggie verirrt sich ins Star Wars-Universum auf Disney+

Morgen, am Star Wars Day, wird ebenfalls ein neuer Kurzfilm veröffentlicht, der die Welt der Simpsons mit dem Star Wars-Universum vermischt. Maggie Simpson in 'Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen' lautet der Titel.

Hier findet ihr das Poster zum Kurzfilm:

© Disney+ Maggie Simpson in ‘The Force Awakens From Its Nap’

Während sich der Titel eindeutig auf Episode 7 bezieht, orientiert sich die Gestaltung am ikonischen Kinoplakat von Episode 4. Zudem lässt die Dart Maul-Referenz im Hintergrund einige Prequel-Erinnerungen wach werden.

Die offizielle Synopse des Kurzfilms lautet:

In einer weit entfernten Kinderkrippe… aber noch in Springfield, begibt sich Maggie auf die abenteuerliche Suche nach ihrem geraubten Schnuller. Sie begegnet dabei jungen Padawanen, Sith-Lords, bekannten Droiden und fiesen Rebellen und kämpft in diesem Kurzfilm zu Ehren des Star-Wars-Universums in einer Entscheidungsschlacht gegen die Dunkle Seite der Macht.

Erst letztes Jahr wurde mit Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’ ein neuer Simpsons-Kurzfilm auf Disney+ veröffentlicht. 2021 sollen viele weitere folgen, die als Crossover mit populären Disney-Marken konzipiert sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis Maggie auf die Avengers trifft.

Neben Star Wars: The Bad Batch und dem Simpsons-Kurzfilm zeigt Disney+ am Star Wars Day die Werke von verschiedenen Künstler:innen aus der Star Wars-Community. Bis zum 9. Mai 2021 werden sie auf der Startseite sehen sein.

Zudem gibt es zwei weitere Star Wars-Angebote:



Star Wars Biome lädt zu einer virtuellen Urlaubsreise ein. Hier könnt ihr bekannte Star Wars-Planeten wie Tatooine und Hoth entdecken.

lädt zu einer virtuellen Urlaubsreise ein. Hier könnt ihr bekannte Star Wars-Planeten wie Tatooine und Hoth entdecken. Star Wars Rundflüge ermöglichen einen genaueren Einblick in die ikonischsten Raumschiffe aus den Star Wars-Filmen und -Serien.

