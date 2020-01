Star Wars: Welcher ist der beste Film der Sternensaga?

Volontär bei Moviepilot. Süchtig nach Star Wars-Memes, leidet an Game of Thrones-Hangover und sucht immer noch nach dem One Piece.

Keine andere Filmreihe spaltet die eigenen Fans so sehr wie Star Wars. Ob Prequel, Sequel, Original oder Spin-off: Jetzt könnt ihr entscheiden, welcher Teil der beste ist.

Star Wars hat im Laufe seiner Geschichte schon viele Aufs und Abs durchgemacht. Gerade läuft Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers in den Kinos und wieder einmal streiten sich Fans darum, ob es sich dabei um ein gutes oder schlechtes Finale der Saga handelt. Wir haben unsere Meinung schon in einigen Artikeln zum Ausdruck gebracht und auch unser Ranking aller Star Wars-Filme aktualisiert.

Doch jetzt wollen wir vor allem wissen, was ihr denkt. Welcher Star Wars-Film ist für euch der beste der Saga? Stimmt ab und teilt uns gerne in den Kommentaren mit, welche Teile euch am meisten und am wenigsten gefallen haben!

Voting: Welcher ist der beste Star Wars-Film?

Los geht's mit dem Voting zum besten Star Wars-Film. In der Umfrage findet ihr alle Star Wars-Filme, die zum offiziellen Kanon gehören:

Wie ihr seht, haben wir euch alle Filme der Prequel-, Original- und Sequel-Trilogie zur Auswahl gestellt. Auch die beiden Star Wars Stories Rogue One und Solo haben es in das Voting geschafft, ebenso wie das Animationsfilm-Spin-off The Clone Wars.

Das Star Wars Holiday Special und die beiden Ewok-Filme Karawane der Tapferen und Kampf um Endor haben wir für diesen Zweck ignoriert, weil diese laut Disney nicht mehr zur offiziellen Geschichte von Star Wars gehören. Solltet ihr sie vermissen, dürft ihr euch aber gerne in den Kommentaren für die wohl ungewöhnlichsten Einträge der Saga stark machen.

Kommende Star Wars-Filme

Aktuell läuft Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers in den deutschen Kinos. Es ist das Finale der Skywalker-Saga, aber noch lange nicht der letzte Star Wars-Film. Ursprünglich war für den 16. Dezember 2022, den 20. Dezember 2024 und den 18. Dezember 2026 eine weitere Trilogie geplant. Doch die Autoren David Benioff und D.B Weiss (Game of Thrones) haben das Projekt verlassen.

Auch wenn sich jetzt die Frage stellt, welche Filme die Star Wars-Zukunft für uns bereit hält, hat Disney noch nichts an diesen Startdaten geändert. Wer auch immer die Verantwortung für den nächsten Star Wars-Film übernimmt: Es wird noch eine Weile dauern, bis wir Nachschub bekommen.

In welcher Reihenfolge würdet ihr die Star Wars-Filme ranken?