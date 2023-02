Star Wars, wie ihr es noch nie gesehen habt: 9 neue Episoden sind bestätigt

Mit Star Wars: Visionen wird die kreativste Serie des großen Franchise jetzt mit einer 2. Staffel fortgesetzt. Die neuen Episoden erweitern die Grenzen der ersten Runde um ein Vielfaches.

Star Wars: Visionen war für viele Fans 2021 eine große Überraschung. Mit unglaublicher Kreativität widmeten sich verschiedene japanische Animationsstudios mit je einer Episode einer eigenen Geschichte. Jetzt ist endlich Staffel 2 bestätigt und wird schon bald veröffentlicht. Dieses Mal sind die besten internationalen Künstler:innen mit an Bord.



Star Wars: Visionen Staffel 2 bringt die Knet-Galaxis zu Disney+

StarWars.com hat die wichtigsten Informationen zur Star Wars: Visionen-Fortführung veröffentlicht. Demzufolge wird Staffel 2 eine lange Liste an berühmten Animationsstudios vereinen, die wie in Staffel 1 jeweils eine Folge animieren und erzählen. Insgesamt wird es wieder neun Folgen geben. Zu den Studios gehören unter anderem:

Die Wallace & Gromit-Schmiede Aardman

Das Oscar-prämierte Studio Cartoon Saloon (Das Geheimnis von Kells)

Studio El Guiri von Pixar-Veteran Rodrigo Blaas (Findet Nemo)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sich hinter den bereits veröffentlichten Folgentiteln wie I Am Your Mother, Sith oder The Pit verbirgt, ist noch nicht bekannt. Wallace & Gromit-Fans werden sich allerdings schon diebisch darauf freuen, die weit entfernte Galaxie in Knetform erleben zu dürfen.

Wann kommt Star Wars: Visionen Staffel 2 zu Disney+?

Und bis dahin ist es gar nicht mehr weit: Star Wars: Visionen Staffel 2 wird pünktlich zum Star Wars Day am 4. Mai 2023 bei Disney+ veröffentlicht. Alle neun Folgen sind auf einmal verfügbar.

