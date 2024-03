Start der nächsten Star Wars-Serie steht fest: Sie spielt 100 Jahre vor Episode 1 und das Poster sorgt jetzt schon für Gänsehaut

Die große Star Wars-Hoffung 2024 heißt The Acolyte und kündigt sich mit einem ersten Teaser-Poster an. Macht euch gefasst auf ein ganz besonders Kapitel der Sternensaga.

Während aktuell die dritte und letzte Staffel von The Bad Batch bei Disney+ läuft, beginnt die Promo-Phase für die nächste Star Wars-Serie, namentlich The Acolyte. Seit 2020 wissen wir, dass sich das Projekt bei Lucasfilm in Entwicklung befindet. Vor knapp einem Jahr wurde es auf der Star Wars Celebration näher vorgestellt.

Jetzt ist endlich das erste Poster veröffentlicht worden und gewährt einen kleinen Einblick in die heiß erwartete Star Wars-Serie, die uns in eine Zeit entführt, die wir so noch nie in einem Film oder einer Serie zu Gesicht bekommen haben. Die Geschichte von The Acolyte ist in den letzten Atemzügen der Hohen Republik angesiedelt.

The Acolyte: Das Teaser-Poster zur neuen Star Wars-Serie bei Disney+ kündigt von der Ankunft des Bösen

Konkret befinden wir uns 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung. Die Geschichte dreht sich um eine ehemalige Padawan, die sich mit ihrem ehemaligen Jedi-Meister zusammenschließt, um eine Reihe von Verbrechen aufzuklären. Bald offenbaren sich den beiden düstere Abgründe.

Das Teaser-Poster deutet es mit unheilvollen Worten an: In einem Zeitalter des Lichts erhebt sich eine Dunkelheit. Dazu sehen wir den Griff eines Lichtschwerts und eine durch Blutspuren angedeutete rote Klinge. Das sorgt schon mal für Gänsehaut. Zwei wichtige Infos gibt es obendrein: die Trailer-Ankündigung und das Startdatum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits morgen wird der offizielle Trailer zu The Acolyte im Internet veröffentlicht, nachdem bisher nur geleakte Aufnahmen des Materials existierten, das vergangenes Jahr bei der Star Wars Celebration gezeigt wurde. Jetzt kann die Hohe Republik in voller Pracht erstrahlen, ehe sich diese hoffnungsvolle Ära dem Untergang neigt.

Neue Star Wars-Serie: Wann startet The Acolyte bei Disney+?

Die 1. Staffel von The Acolyte feiert am 4. Juni 2024 ihre Premiere auf Disney+ und umfasst insgesamt acht Episoden. Es ist davon auszugehen, dass die Serie wöchentlich veröffentlicht wird. Geschaffen wurde sie von Lesley Headland, die zuvor mit der Zeitschleifen-Geschichte Matrjoschka bei Netflix begeisterte.