Statt Doctor Strange 2: Marvel-Regisseur verstört mit neuem Horror-Trailer

Statt Doctor Strange 2 hat Marvel-Regisseur Scott Derrickson lieber einen kleinen Horrorfilm gedreht. Der erste Trailer dazu hat es in sich und sieht sehr packend sowie verstörend aus.

Nach dem Erfolg von Doctor Strange sollte Scott Derrickson eigentlich auch das Sequel drehen. Der Marvel-Regisseur verkündete allerdings im Januar 2020 seinen Ausstieg von dem MCU-Projekt aufgrund der berüchtigten kreativen Differenzen zwischen ihm und dem Studio.

Vielleicht wollte Derrickson etwas zu viel Horror in die MCU-Fortsetzung bringen, denn für dieses Genre schlägt das Herz des Regisseurs von Filmen wie Sinister und Der Exorzismus von Emily Rose ganz besonders. Nach seinem Marvel-Ausstieg hat Derrickson dann lieber einen neuen Horrorfilm gedreht, zu dem ihr euch jetzt den gelungenen ersten Trailer anschauen könnt.

Nach Marvel meldet sich der Doctor Strange-Regisseur eindrucksvoll mit Horror zurück

In der Handlung von The Black Phone treibt ein mysteriöser Serienkiller namens Der Greifer in den 70ern sein Unwesen. Nachdem schon fünf Kinder spurlos verschwunden sind, wird eines Tages auch der Teenager Finney Shaw (Mason Thames) von dem bizarren Maskenmann (Ethan Hawke) verschleppt und im Keller eingesperrt. Hilfe bekommt der Junge über ein übernatürliches Telefon, mit dem er die Stimmen der bisherigen Mordopfer hören kann.



Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Black Phone:

The Black Phone - Trailer (Deutsch) HD

Durch sein Setting erinnert die Vorschau zum neuen Horrorfilm des Doctor Strange-Regisseurs an Filme wie den Es-Zweiteiler. Daneben sorgen vor allem verstörende Details wie die verschiedenen Masken von Ethan Hawkes Serienkiller oder übernatürliche Elemente wie das Telefon mit den Stimmen der toten Kinder für vielversprechende Eigenheiten.

Bei uns soll The Black Phone am 27. Januar 2022 im Kino starten.

