Statt Portugal-Spiel heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon, der mit dystopischem Überlebenskampf und falschen Erinnerungen auftrumpft

Sci-Fi satt bekommt ihr neben der Fußball-EM heute im TV serviert: Der eine Film dreht sich um junge Menschen in der Dystopie, die um ihr Leben kämpfen, und der andere um Erinnerungen.

Für alle, die heute keine Fußball-EM gucken wollen, haben wir die ideale Alternative: Im TV läuft ein über vier Stunden langer Sci-Fi-Marathon, der euch bestens unterhalten sollte. Wobei ihr auch nach Die Tribute von Panem - The Hunger Games abschalten könnt, wenn euch die Neuauflage von Total Recall nicht zusagt.

Sci-Fi- statt EM: Darum geht's bei Die Tribute von Panem - The Hunger Games

In einer dystopischen Zukunft werden Jugendliche gegen andere Jugendliche in einen tödlichen Überlebenskampf geworfen. Von 24 Kandidat:innen darf am Schluss nur ein Mensch überleben. Dieses fiese Battle Royale ist zwar richtig hart, fasziniert aber auch auf perfide Art und Weise. Das Ganze basiert auf einem äußerst erfolgreichen Jugendroman und hat diverse Sequels nach sich gezogen.

Hier seht ihr den Trailer zu Die Tribute von Panem - The Hunger Games:



Die Tribute von Panem - The Hunger Games - Trailer (Deutsch) HD

Alternative zu Fußball: Das ist die Story von Total Recall mit Colin Farrell und Kate Beckinsale

In einer ebenfalls weit entfernten Zukunft sehnt sich der arme Fabrikarbeiter Douglas Quaid (Colin Farrell) nach Urlaub. Die Firma Rekall Incorporated bietet den Leuten an, ihnen einfach gefälschte Erinnerungen an schöne Tage ins Hirn zu pflanzen. Dabei geht aber einiges schief und plötzlich ist sich Douglas Quaid nicht mehr so sicher, ob es sich bei den Erinnerungen wirklich um seine eigenen handelt oder ob er nicht vielleicht ein Spion ist.

Bei dem Total Recall-Film, der hier gezeigt wird, handelt es sich leider nicht um die Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger aus den 1990er Jahren von Paul Verhoeven, sondern um das Remake von 2012. Trotz der großartigen Philip K. Dick-Vorlage kam die neuere Version bei Weitem nicht so gut an wie der andere Film. Nichtsdestotrotz lohnt sich natürlich ein Blick darauf, was für Unterschiede es gibt und Sci-Fi-Action geht eigentlich eh immer.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Die Tribute von Panem und Total Recall?

Wenn ihr euch beide Filme im Doppelpack ansehen wollt, müsst ihr bei Kabel eins ab 20:15 Uhr einschalten. Die Tribute von Panem läuft bis um 23:05 Uhr, dann geht es mit Total Recall weiter. Eine Wiederholung folgt noch in derselben Nacht beziehungsweise am 25. Juni.

Sonst könnt ihr die Filme aber auch online streamen. Die Tribute von Panem - The Hunger Games gibt es beispielsweise bei Amazon Prime Video im Abo, Total Recall ist Teil der Streaming-Flatrate von Netflix. Aber auch bei den herkömmlichen On Demand-Plattformen werdet ihr fündig.



