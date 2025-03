Stefan Raab bei Let’s Dance: Warum der Entertainer wirklich in der Tanzshow aufgetreten ist

Stefan Raab war letzte Woche überraschend zu Gast bei Let's Dance. Laut einem Insider hat das einen guten Grund. RTL habe einen besonderen Plan.

Am Freitag, den 14. März, gab es eine Überraschung bei Let's Dance: Stefan Raab war zu Gast und tanzte zur Überraschung aller mit. Der Entertainer ist seit seinem Comeback in verdächtig vielen RTL-Shows zu Gast – und das nicht ganz zufällig. Laut Insider-Informationen soll dahinter ein Plan stecken.

Stefan Raab in RTL-Shows: Das steckt hinter den Plänen

Ob bei Punkt 12, beim Nachbarsender ntv oder zuletzt bei Let’s Dance: Stefan Raab hat derzeit überall bei der RTL Group seine Finger im Spiel. Doch das soll von RTL von langer Hand geplant gewesen sein, verrät ein Insider der BILD .

Dieser Insider verrät, dass RTL eine sogenannte Cross-Promotion zwischen den Formaten geplant haben soll. Dabei soll Raab in verschiedenen RTL-Formaten zu sehen sein. Kein Wunder, dass er sich selbst als "neuen RTL-Chef" bezeichnet und der Sender damit wohl kein Problem hat. RTL sei bisher sehr zufrieden mit den Leistungen und Auftritten des TV-Titans.

Let's Dance-Juror Llambi sieht darin kein Problem

Auch Let’s Dance-Juror Joachim Llambi äußert sich positiv über den Überraschungsauftritt in der Tanzshow. Er sagt:

Ich finde das bisschen Cross-Promo völlig legitim. Stefan ist eine coole Socke – dem muss man auch nicht erklären, wie Show funktioniert. Ich fand es sehr cool, dass er da war.



Sollten sich diese Gerüchte um Cross-Promotion-Pläne für Stefan Raab bewahrheiten, wird der Entertainer in Zukunft wohl noch in vielen weiteren RTL-Formaten zu sehen sein. Aufgrund der Größe des RTL-Deals zwischen Raab und RTL wird der Entertainer für den Sender in den nächsten Jahren wohl nicht mehr wegzudenken sein.









So könnt ihr Stefan Raab aktuell im TV sehen

Stefan Raab ist derzeit mit Du gewinnst hier nicht die Million zu sehen. Die Show läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL und 12 Stunden vorher on Demand auf RTL+.