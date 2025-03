Stefan Raab und Bully setzten sich gegen Schlag den Star durch – aber mussten im TV-Duell auch eine Niederlage verkraften

Für RTL und ProSieben wurde am Samstag ein spannendes Quotenduell erwartet. Während ProSieben mit Schlag den Star durchstartete, versuchte sich RTL mit Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli durchzusetzen.

Am Samstag, den 15. März gerieten RTL und ProSieben so richtig aneinander. Mit Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli und Schlag den Star liefen am Samstag in der Primetime nicht nur zwei Shows mit der gleichen Zielgruppe, sondern auch ein verdächtig ähnliches Showkonzept. Wir klären, welche der beiden Sendungen das Quotenduell für sich entscheiden konnte.

Gleiche Zielgruppe führt zum häufigen Zappen

Da Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli und Schlag den Star eine ähnliche Zielgruppe bedienten, kam es laut DWDL zu einem interessanten Zuschauerverhalten: Wenn in einer der beiden Shows Werbung lief, schalteten die Zuschauer:innen zum direkten Konkurrenten auf dem anderen Sender um.

Doch nach den Daten von All Eyes on Screen blieben die Zuschauer:innen nicht unbedingt einer Show treu, falls sie den Sender wechselten. Das bedeutet, dass die Zuschauer:innen während einer Werbepause nicht zu ihrer ursprünglichen Sendung zurückkehrten, sondern bei der Konkurrenz blieben – bis zur nächsten Werbeunterbrechung.

Weitere TV-News:

Raab und Bully setzen sich durch – fahren aber auch ordentliche Niederlage ein

Die großen Gewinner des Abends waren jedoch Raab und Bully mit ihrer RTL-Show. Mit 1,38 Millionen Zuschauer:innen setzten sie sich direkt von der ProSieben-Konkurrenz ab, die fast 600.000 Personen weniger erreichte. Auch in der Zielgruppe lagen Raab und Bully mit 13,5 Prozent Marktanteil klar vorn. Schlag den Star konnte sich mit 10,6 Prozent einen knapp zweistelligen Marktanteil sichern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch so richtig zufrieden konnte keiner der Sender sein. So hat Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli gegenüber ihrer Debütshow im Dezember letzten Jahres eine halbe Million Zuschauer:innen eingebüßt. Auch Schag den Star hatte mit 740.000 Zuschauer:innen eine so schlechte Quote wie noch nie.

So haben die Kandidat:innen der beiden Shows abgeschnitten

In der Show selbst konnten Raab und Bully erneut nicht gewinnen und "Schnulli" Konstantin sicherte sich die 250.000 Euro. Bei Schlag den Star setzten sich Max und Dilara Kruse gegen Knossi und Lia Mitrou durch.