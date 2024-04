Boxkampf ist nur der Anfang: Stefan Raabs Comeback soll zu größerem Plan gehören, mit dem niemand gerechnet hat

Vor wenigen Tagen kündigte Stefan Raab sein offizielles TV-Comeback mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich an. Doch soll der Moderator größere Pläne haben.

Über Ostern legte Stefan Raab die sozialen Medien lahm und kündigte mit zwei mysteriösen Videos auf Instagram sein TV-Comeback an. Was viele Fans zunächst für einen Aprilscherz hielten, wurde schließlich von Boxweltmeisterin Regina Halmich bestätigt – denn gegen sie wird der ehemalige Moderator, der mit Shows wie TV total und Schlag den Raab TV-Geschichte schrieb, im September 2024 in den Boxring steigen.

Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Denn wie Bild nun berichtet (via RTL ), gehört der Boxkampf mit Halmich angeblich zu einem größeren Plan, mit dem Stefan Raab sich nicht nur zurück ins TV-Geschäft bringen will – sondern auch gleich die Streaming-Landschaft aufmischen könnte.

Stefan Raab will wohl eigenen Streamingdienst gründen

So arbeite die TV-Legende laut Insiderinformationen des Boulevardblatts an einem eigenen Streamingdienst, der sich explizit an Handynutzer richten soll. Die Inhalte sollen so nicht im fürs Fernsehen üblichen 16:9-Format produziert werden, sondern für Smartphones, also hochkant in 9:16.

Die Inhalte sollen sich über den Bereich Show und Unterhaltung erstrecken und unter anderem Musikshows im Stil des Bundesvision Song Contests oder Masked Singer zum Programm zählen. Auch der sogenannte "Anzeigenhauptmeister", der erst kürzlich ein verdächtiges Video auf Instagram teilte, soll mit dem Streamingdienst in Verbindung stehen.

Wann soll Raabs Streamingdienst starten?

Gemeinsam mit Daniel Rosemann, dem ehemaligen Chef von ProSieben und Sat.1, soll sich der Entertainer dazu bereits beim Deutschen Marken- und Patentamt mit seiner Firma Raab Entertainment GmbH die Rechte für Internet-Rundfunkunterhaltung (Klasse 41) schützen lassen haben.

Start des Streamingdienstes soll demnach der Boxkampf gegen Regina Halmich am 14. September 2024 sein. Der Kampf soll jedoch Raabs vorerst einziger Auftritt vor der Kamera bleiben. Der Moderator soll sich eher hinter den Kulissen an der Umsetzung des Dienstes austoben.

Eine Bestätigung von offizieller Seite steht noch aus.

