Teddy Teclebrhan sorgt bei Wer stiehlt mir die Show? für Riesen-Überraschung: Comedian führt mit seiner Tante alle hinters Licht

Wer stiehlt mir die Show? durfte diesmal Teddy Teclebrhan moderieren. Er sorgte mit seiner Tante für eine Riesenüberraschung, die das ganze Publikum zum Staunen brachte.

Nachdem Tedros Teclebrhan in der letzten Folge von Wer stiehlt mir die Show? Joko Winterscheidt erfolgreich besiegt hat, darf er die heutige Folge moderieren und leiten. Dafür hat er einige Überraschungen für die Kandidat:innen und das Publikum parat – eine davon involviert seine Tante.

Rea Garvey rief in der vorigen Woche Teddys Tante an

Letzte Woche gab es eine besondere Situation, in der Teddy unter anderem den Vater von Rea Garvey anrufen musste. Umgekehrt musste Rea aber auch Teddys Tante anrufen und sich als der Comedian ausgeben – woran er jedoch scheiterte.

In der heutigen Ausgabe begrüßt Teddy Teclebrhan vor Beginn der ersten Spiele seine Tante, die Rea Garvey angeblich letzte Woche angerufen hat. Da staunten alle Kandidat:innen nicht schlecht, kamen aber direkt auf die Frau zu und begrüßten sie zur Show. Teddy betonte aber, dass sie kein Deutsch könne.

Teddy führt alle hinters Licht: Seine Tante entpuppt sich als Schauspielerin

Vor dem Halbfinale blieben nur noch Heike Makatsch und Joko Winterscheidt übrig. Doch bevor es weiterging, holte Teddy seine Tante nach vorne ans Moderationspult. Dann wurde es richtig kurios: Teddy unterhielt sich mit seiner Tante minutenlang in einer Sprache, die verdächtig nach Tigrinya klang. Joko und Heike Makatsch schauten sich auch belustigt an. Welche Sprache die beiden am Ende sprachen, wurde nicht aufgeklärt

Doch die gesprochene Fremdsprache war im Nachhinein gar nicht so relevant, denn Teddy fragte seine Tante auf Deutsch: "Ich seh sie nicht so oft. Wie lange hab ich dich nicht mehr gesehen?" Zur Überraschung aller antwortete sie: "3 Jahre". Da fing das gesamte Publikum an zu lachen, und Joko bekam sich gar nicht mehr ein. Anscheinend konnte Teddys Tante die ganze Zeit Deutsch, und ihr unverständlicher Dialog war nur ein Gag.

Teddy löste schließlich auf, dass sie die ganze Zeit über gar nicht seine Tante war:

Martha ist nämlich auch Schauspielerin und ich hab mit ihr ein Film in der Schweiz gedreht. Aber bis jetzt war sie meine Tante hier und das hat mir gutgetan



Hinter seiner "Tante" verbarg sich die ganze Zeit Martha Fessehatzion, eine deutsche Schauspielerin, die mit Teddy im Film Semret zu sehen war. Für diesen Gag ernteten die beiden viel Applaus und Teddy fuhr schließlich mit seiner Moderation fort.

So könnt ihr Wer stiehlt mir die Show? schauen

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer Joyn Plus+ abonniert hat, kann die neueste Folge bereits eine Woche vorher sehen.