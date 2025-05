Wert-Explosion bei Bares für Rares: Königliches Erbstück ist ein Vermögen wert

Zwei Geschwister wollen bei Bares für Rares ihr antikes Erbstück veräußern. Als sie die königliche Geschichte dahinter erfahren, fallen sie aus allen Wolken. Selbst Horst Lichter kann nicht fassen, wie wertvoll der Schatz wirklich ist.

Horst Lichter bekommt bei Bares für Rares immer wieder kuriose, seltene und wertvolle Schätze zu sehen. Dieses Mal wurde es jedoch besonders spannend: Ein Erbstück entpuppt sich als königlicher Schatz und sorgt für unglaublich hohe Gebote.

Riesen-Überraschung bei Bares für Rares: Dieses Goldbesteck hat ein königliches Geheimnis

Als das Geschwisterpaar Albrecht und Hedwig im Bares für Rares-Studio auftaucht, staunt Horst Lichter nicht schlecht: Die beiden haben eine edle Schatulle mit Goldbesteck im Schlepptau. Die Verkäuferin verrät prompt, dass man sich in ihrer Familie eine kuriose Geschichte zu dem edlen Stück erzählt: "In unserer Familienlegende hieß es, es ist das goldene Reisebesteck von August dem Starken." Horst kann seinen Ohren kaum glauben, aber auch die Verkäuferin hat Zweifel an der Geschichte. "Vermutlich ist es aber so nicht der Fall", gibt sie zu. Deshalb sei sie bei Bares für Rares, um endlich die Wahrheit zu erfahren.

Expertin Heide Rezepa-Zabel (Hier alles über sie nachlesen) untersucht das Stück und muss die Geschichte erst einmal entkräften: "Es handelt sich hier nicht um das Reisebesteck des sächsischen Kurfürsten und König von Polen, sondern viel mehr um einen seiner Nachkömmlinge." Trotzdem gibt es eine königliche Überraschung: Das Besteck gehörte König Albert von Sachsen, der bis 1902 regiert habe. Das Stück stammt von 1842 und ist somit über 180 Jahre alt.

Preis-Hammer für Königsbesteck: Mit dieser Riesen-Summe hat wirklich niemand gerechnet

Dann werden die Geschwister gefragt, wie viel sie für das königliche Besteck haben wollen. Ihr Wunschpreis beläuft sich auf gerade einmal 400 Euro. Was Heide Rezepa-Zabel dann zu sagen hat, verschlägt allen am Tisch die Sprache: "Mein Schätzpreis liegt hier bei 3.500 bis 5.000 Euro." Die Verkäufer:innen können ihr Glück kaum fassen.

Nach der traumhaft hohen Schätzung geht es ab in den Händlerraum. Auch die Händler:innen sind verzückt, als sie die Geschichte des königlichen Besteck-Sets hören. Wirklich alle wollen das vergoldete Prachtstück haben, weswegen die Gebote sofort in astronomische Höhen klettern. Zwischen den Händlern Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila entbrennt ein Bietergefecht, doch am Ende kann sich Kahl durchsetzen: Er kauft das Set für unglaubliche 4.000 Euro – somit bekommen die Verkäufer:innen sogar 10-mal mehr als ihren ursprünglichen Wunschpreis. Wow!

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Neuere Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.